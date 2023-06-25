【真相大白】 雙胞胎女兒越大越唔似　爸爸疑心驗DNA鑑定結果超震驚

▲ 越南1位37歲嘅爸爸，本案喜獲雙胞胎女兒，但因為兩個女的樣貌同髮質，愈大愈唔似，最後他決定做DNA鑑定，結果令他崩潰。(示意圖)

雙胞胎總令人分不清誰是誰！越南一對雙胞胎女兒，卻越大越唔似樣，更甚的是一個直髮，一個是天生捲曲，令37歲的爸爸覺得不對勁，於是偷拿女兒的頭髮做DNA親子鑑定，結果報告令他非常震驚！

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據越南媒體《Yeah1》的報道，一位37歲的爸爸，育有1對雙胞胎女兒，隨著年齡增長，孖妹愈大愈唔似樣，他憶起老婆生產時，醫生告訴他：「你有2個非常漂亮，但髮型不同的女兒」。起初他未有懷疑，但當女兒2歲時，差異愈來愈大，不論樣貌、髮質都不同，令他起疑，於是他聽取朋友的建議下，決定去做DNA親子鑑定。

這位爸爸趁女兒瞓覺時，拿取了她們的頭髮樣本，一個是直髮，一個是捲曲髮，並小心翼翼將頭髮樣本送到檢測中心，待3小時後便能知道結果。結果顯示其中一個孩子是他的親生女兒，而另一個則沒有血緣關係。

爸爸為免醫院搞錯，所以回家再偷偷拿去老婆的頭髮樣本到檢測中心進行測試。DNA結果表明，兩個女兒與太太具有血緣關係，這意味著這對雙胞胎的媽媽是同一人，但爸爸卻是不同人。

而河內基因技術中心負責人表示，這是一個罕見案例，但仍然可能發生。一般情況下，女性在月經週期內只會排卵1次，但有些人可以排卵2至3次，在這種情況下，又與多名男性發生關係，卵子就可能與不同男性的精子受精，導致雙胞胎有不同父親的狀況。

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責任編輯:王明芳