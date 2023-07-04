【天才兒童】作品被《國家地理》雜誌收錄　5歲女童成最細簽約攝影師

▲ 5歲的萌萌，拍攝作品被《國家地理》雜誌收錄，並成為最細簽約的攝影師。

5歲仍在上幼稚園，但貴州一名5歲女童萌萌竟然落場拍攝足球比賽，萌萌早前現身在村超比賽現場，她操作比她高的直播攝錄機，動作一氣呵成，專業程度不遜大人，所以引起外界關注。内地傳媒報道，萌萌除了是攝影好手，還是《國家地理》雜誌(National Geographic)最小的簽約攝影師，來頭不少！

最新影片推介：

綜合內媒報道，小女孩萌萌是來自貴州，她白天在幼稚園上堂，晚上則跟爸爸學習，假日也不能休息。正值貴州「村超」比賽旺季，她跟著爸爸一起拍攝比賽，還以「正選」持證直播人員落場拍攝，在比賽上播出的影片，看到萌萌熟練地站上機位，在比她還高的直播攝錄機前開始操作，動作一氣呵成，表情專注。她架起爸爸的專業攝影機器，記錄比賽，還在村超中拍攝到最遠距離進球，因而引起外界關注。

萌萌拍攝村超的影片在網上受到關注，網友也表示，「小女孩表情好堅毅」「認真又專業的樣子真帥。」熟悉萌萌的親友也親切稱呼她是「小師姐」，別看她年紀小，這已經不是萌萌第一次專業拍攝，之前已經有優秀作品。

萌萌的攝影作品「王八上岸」、「飛機凌月」，去年先後被中國《國家地理》雜誌收錄，還被央視新聞報導，萌萌甚至成為《國家地理》最年輕的簽約攝影師。

名師出高徒，萌萌的爸爸在業界也是大師級人物，微博名稱是＠「航拍V」，本身也是攝影達人、《航拍中國》無人機指導、電視劇《大決戰》航拍指導，還拿過2019年中國無人機大賽總冠軍。

萌萌的爸爸經常在微博分享女兒學習的片段，只見萌萌戴上虛擬眼鏡，熟練的飛行無人機，或是操作超大台高清倍數照相機，從小耳濡目染之下，對構圖影像非常敏銳，去年中秋節意外捕捉到飛機凌月的難得畫面。

因為月球位置不斷變化，必須一直調整鏡頭，漫長的等待很可能一個閃神，漏掉珍貴鏡頭。但在萌萌細心地等待下，抓拍到飛機越過月球的畫面，還被中國《國家地理》雜誌收錄。

萌萌爸爸也很佩服女兒耐心等待的毅力，藉此鼓勵孩子做任何事都要腳踏實地，好好努力，一定會有人生收穫。

努力不一會成功，但是不努力一定不會成功。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯:王明芳