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【蔡天鳳碎屍案】蔡天鳳母親歷愛女喪禮後吐心聲　五姐：血肉之痛永刻我心

娛樂 14:36 2023/06/25

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蔡天鳳母親歷愛女喪禮後，首度更新社交網。

譚仔創辦人媳婦蔡天鳳（Abby）慘被殺害後碎屍，事件震驚全港，甚至成為香港以至內地、台灣的熱話。

在6月18日，Abby的家人為她在大圍寶福紀念館地下寶福堂設靈，明天（6月19日）大殮後遺體將移送大嶼山寶蓮禪寺火化，骨灰安放在寺內。

在告別式完結一周後，Abby母親五姐更新抖音帳號，上載一段5分鐘短片，並在長文中寫道：「血肉之痛永刻我心」。 

【蔡天鳳碎屍案】蔡天鳳今午設靈靈堂粉色為主調　 郭富城夫婦送花圈悼念

五姐撰長文吐心聲

在5分鐘的影片中，紀錄Abby設靈當日靈堂情況，有逾一半時間拍著寶福紀念館外排滿致哀人龍。

五姐吐心聲： 

尊敬的各位長輩、鄉親好友們：我們全家懷著萬分悲痛疲憊的心情，悼念孝順善良的大寶作最後的告別儀式。在此向各方長輩、鄉親好友們表達萬分的感謝，上千人從世界各地遠到而來。送大寶貝最後一程，感謝大家時刻的關心和慰問，大寶貝仁慈心善，在所有親朋好友眼裡的孝順好女兒，好媳婦，好妻子，好媽媽，這個突如其來的噩耗，讓我經歷了生離死別，撕心裂肺的感受，媽媽溫柔可愛的小心肝，在正值最美好的年華，說沒就沒了，這種血肉之痛永刻我心，沒有終止。大家這次專誠來奔喪，你們關心慰問的訊息我不能一一回覆，在安排上沒盡善之處，請大家見諒和理解。這份濃情厚愛銘記於心。衷心感謝香港警方神速，不眠不休為女兒昭雪。

 
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撰文 : TOPick柴犬出動

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