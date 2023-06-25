【兒童近視】調查指10年後近6千初小港童患深近視　視光師協會籲家長學童合作減眼疾風險

▲ 調查指10年後近6千初小港童患深近視，視光師協會籲家長學童合作減眼疾風險（林宇翔攝）

香港執業眼科視光師協會今日（25日）指出，據信調查顯示，本港20%近視小學生首次驗眼近視已達275度。協會推算本港初小學童十年後將有近6千人患深度近視，有機會出現近2千人視網膜脫落。協會呼籲眼科視光師、家長及學童三方合作，及早控制近視減少視網膜脫落風險。

香港執業眼科視光師協會於今年3月至4月邀請293名小學學童家長参與調查，並發現撇除政府母嬰健康院/學童保健的視力檢查，家長首次带子女驗眼時，有近視的學童平均度數為165度，當中20%更達275度或以上。香港執業眼科視光師協會成員李一婷指出，近視成因主要是遺傳及近距離用眼活動。

研究顯示，若父母均有近視，子女有近視的比率高達80%。而疫情期間電子產品使用時常增加、戶外活動減少，亦是導致兒童近視加深的原因之一。而近視愈早出現，加深幅度愈大，3.2%深近視（600或以上）人士或會出現視網膜脫落，若未能及時治療可致盲。

香港執業眼科視光師協會外務秘書蕭志忠指出，父母對於子女近視的重視程度不足。但是調查發現，撇除政府母嬰健康院/學童保健的視力檢查，僅7成受訪家長曾帶子女驗眼，當中71%因子女看不清楚/出現視力問題或學童保健/老師建議才驗眼。其後的驗眼僅35%由同一位眼科視光師檢驗；而沒有帶子女驗眼的受訪家長中，逾七成家長表示子女無投訴看不清，36%相信母嬰健康院/學童保健視力檢查已足夠。

然而蕭指出，嬰兒出生時均有一定程度的遠視，隨著眼球生長，大部分人的遠視會減至零度，部分會繼而出現近視。遠視度數减少的速度，可反映眼球拉長的速度及推算近視的增幅。惟母嬰健康院/學童保健的視力檢查未有檢查及記錄屈光問題（包括遠視、近視、散光）的度數，署方亦列明「視力合格，並不能排除遠視、近視、散光等情况」。

他同時強調，調查亦發現，高小平均近視200度，當中4%達425度或以上；初小平均近視170度，當中6%達425度或以上，情況更令人憂慮。按政府統計處公佈，本港初小學童（現時6至8歲）共160,600人，若37%近視達170度，推算17歲時逾59,000人深近視（600度或以上），當中1,920人有機會視網膜脫落。

香港執業眼科視光師協會會長郭偉華提醒，當近視形成，視網膜被拉扯、變薄，無法逆轉。激光矫視手亦只能將角膜弧度改變，令影像正確落在視網膜上，可減少近視度數，卻無法改變眼球長度，也不能把已拉薄的視網膜增厚，故無法減低視網膜脫落風險。但如果及時採取措施並配合定期檢查，可減慢近視度數增長27-67%。家長可以考慮近視控制眼鏡片、近視控制隱形眼鏡、角膜矯形鏡及藥物。

他呼籲家長，每年帶子女接受綜合眼科視光檢查，並由同一名眼科視光師全程跟進，並為子女重整使用電子產品習慣，並最好安排每日兩小時日間戶外活動呢。並建議政府及早及早於基層醫療藍圖制定兒童近視控制政策；資助全港學童自3歲起每年接受「综合眼科視光檢查」，由同一位眼科視光師長期跟進兒童視力發展；為所有近視快速加深的學童提供個人化的近視控制服務。

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記者：解青羽