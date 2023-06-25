【網絡熱話】飛機買靠窗位被女童霸佔 男子「拆散」一家人：想坐一起應好好規劃

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搭飛機時，不少人喜歡選擇靠窗位置。馬拉西亞一名教師近日在網上分享，稱因行李超重，故額外付費購買行李重量，也獲優先選擇座位，最後他選了靠窗位，但卻被同排座位女童鵲巢鳩佔，對方父母更稱想一家人一起坐，該名男教師婉拒對方建議，堅持要坐回自己位，直言「想坐一起應好好規劃」。

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該名男教師在TWITTER發帖，稱其搭乘飛機從鬥湖飛往吉隆坡，由於行李超重，故其額外付費購買行李重量，也獲優先權選擇座位，他因想要在空中欣賞美麗風景，故選擇靠窗座位。

豈料當他登機後，發現自己購買的座位，被同排座位的小女孩鵲巢鳩佔，他禮貌性告訴對方坐了自己位，但坐在另兩個座位的女孩父母聞訊，沒有馬上要女兒讓回位，還稱想一家人坐在一起，希望和他對換座位，並示意該名男教師坐到其女兒座位。

該名男教師續稱，自己是自掏腰包付費買額外行李重量，可優先選擇坐在靠窗座位，故婉拒對方建議，堅持要坐回自己座位，甚至還請來空服人員協調。

他稱，女童父親期望他能通情達理，不要計較座位，甚至還問他，「你介意換位子嗎？」，男教師直接回答「不，我不想換，這是我花錢買的位子。」空服人員最後委婉要求一家三口坐回原位。

男教師稱，雖然女童的父母並不是太高興，但最後還是給予配合，把位子歸還給他。

這是我付費的位子，至於那家人爽不爽我也不在乎。如果他們想要一家人坐在一起，就應該在購買飛機票時好好規劃座位。

帖文一起大批網民熱議，大批網民稱有遇到類似經歷，認同不應該換位，也有人稱，雖不想換位，但基於不好意思才換位給別人，「我試過被人要求換位，心裡雖然不想換，但又不好意思就換了給別人，可是過後卻暗自後悔，一直耿耿於懷。」

責任編輯：王明芳