【肇事逃逸】17歲少女遭貨車撞倒昏迷入ICU　肇事者下車查看後不報警冷血逃逸

▲ 17歲少女遭貨車撞倒，肇事司機不顧而去。

車禍後肇事逃逸，令人氣憤。台灣屏東近日有一輛電單車在轉彎位與一輛小貨車發生碰撞，導致電單車後座的17歲少女倒地昏迷，貨車上兩人一度下車查看，卻不負責任地逃去。目前少女顱內出血住進加護病房，警方正在追查肇逃者。

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事發於6月24日，屏東萬丹鄉一輛電單車，遭轉彎的小貨車撞倒，後座的17歲少女受傷倒地，貨車上兩人一度下車查看，卻沒有致電叫救護車，而是返回車上離去，肇事逃逸。幸有好心市民幫忙報警，救護車趕到將少女送院，當時已陷入昏迷。

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受傷少女的媽媽趕到醫院探望女兒，女兒顱內出血、腦部骨折。媽媽氣憤肇事者不負責任逃跑，

沒有報警，人就走掉了！

有目擊者指，涉事者賽著紅色袖套，疑似從事農作，現在警方要追肇逃的2人，並已鎖定肇事車輛。

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責任編輯:王明芳