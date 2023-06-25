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【炎亞綸事件】耀樂母親堅持提告炎亞綸　力撐愛兒：我要的不是錢

娛樂 16:54 2023/06/25

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耀樂母親堅持提告炎亞綸！

台灣網紅耀樂在6月20日於社交平台爆料，指控當年跟炎亞綸交往時被偷拍性愛影片，其後於網上流出，耀樂更親揭跟炎亞綸過去的一段情。

耀樂在6月21日中午12點在台灣舉辦記者會，炎亞綸突然出現在現場，一現身就站到耀樂面前鞠躬道歉，耀樂當場崩潰趴在桌上。

台灣《鏡週刊》報道，耀樂母親在剛過去的端午節連假期間到警察局提告，對炎亞綸提出3項罪名。 

【炎亞綸事件】網紅耀樂被爆捲入桃色交易呃錢 　開房6次收5萬4台幣玩失蹤

耀樂母親「發功」

據台灣《鏡週刊》報道， 耀樂母親對炎亞綸提出「拍攝兒童及少年性影像罪、性侵16歲未成年者及恐嚇」3項罪名。

耀樂的媽媽堅持向炎亞綸提告：「我要的不是錢，是要炎亞綸負起法律責任，絕不姑息。」而其實台北士林地檢署展開偵辦，耀樂也有配合調查，但也無阻耀樂媽媽作出提告。

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力撐愛兒 

耀樂媽媽是兒子最強的後盾，並強調「只要兒子需要，媽媽都會在」、「我會捍衛兒子的權利與清白」。

耀樂在單親家庭成長，與母親相依為命。耀樂在性愛影片流出後而休學，並在媽媽鼓勵下重返校園。 

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撰文 : TOPick柴犬出動

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