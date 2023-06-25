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【情侶相處】高速塞車女友「人有三急」 做1舉動讓男友嚇壞：只能娶了

親子 15:57 2023/06/25

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熱門 泰坦號 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 全民造星V 超市大搜查 隱門 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

istock

速公路最怕人有三急，台灣一名男網民近日分享，近期載女友行駛高速公路時，女友突然想大便，因實在無法忍耐，最後做出1個舉動，讓男友開玩笑問，是否該直接娶女友了，因不娶可能會被「滅口」。

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該名男網友近日Dcard上分享，因女友到外縣市出差，而他心血來潮駕車接女友回家，萬萬沒想到的是，當他行駛在高速公路時，一旁的女友卻突然表示想大便，但當時距離服務區有段距離，且適逢周五，車流量較多，一直無法順利找到廁所，只能先請女友忍耐。

大約過了15分鐘，女友表示自己快憋不住，他只好一邊聊天安撫，甚至還將車載音樂換成鋼琴曲，希望藉由這樣能讓女友短暫舒緩，女友突然開口：「車上有沒有大包衛生紙，寶貝對不起，我真的撐不住了」，便拿起一旁的伴手禮塑膠袋完成後續行為。

結束後，女友雖不斷道歉，但他當下腦海中只有2個想法，便是立刻開窗。以及及如果不娶女友，可能會被「滅口」，

剛牽新車，就留下如此難忘的回憶，我想以後副駕也只有她能坐了吧!

帖文引起網民熱議，大批網民留言稱，「希望你對她的愛屎終如一」、「香車配美人，娶回家了」、「記得以後對她的愛要貫徹屎終」「謝謝你，知道要怎麼讓男友娶我了」、「你們兩位走過這場風雨，已經成為生屎相伴的伴侶」。

責任編輯：王明芳

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