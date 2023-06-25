【公務員】楊何蓓茵：絕對無意就公務員輸入外勞　香港永久居民才可擔任

▲ 楊何蓓茵（左十一）今日率領考察團啓程赴北京。(政府新聞處圖片)

公務員事務局局長楊何蓓茵今日表示，絕對無意就公務員職位輸入外勞，因《基本法》列明，要香港永久居民才可以擔任。

楊何蓓茵今日上午，率領特區政府常任秘書長及部門首長國家事務研修及考察團啓程赴北京前會見傳媒指，《基本法》第99條規定，一定要香港永久居民才可以擔任公務員的職位，所以對於公務員職位來說，絕對無意輸入外勞。她相信，在今個年度的立法會財務委員會休會前，可以討論公務員加薪。

政府早前開放投考公務員職位的資格予大學三年級生，楊何蓓茵透露，在六月初開始後，有數個職系已立刻放寬可以投考的資格，相關職系的投考人數都較以往多，包括紀律部隊職系，但暫時還未有很詳細分析。

考察團包括超過20位特區政府裏最高級的公務員，常任秘書長和部門首長。楊何蓓茵指，會先在北京國家行政學院研修，亦會拜會港澳辦，和港澳辦官員有座談，然後會去浙江省考察，去看看一些地方治理和一些共同富裕的成功例子，亦會參觀杭州亞運會的一些場館。

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責任編輯：區綽彥