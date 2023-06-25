【香港小姐】黃嘉雯「二度發育」被懷疑僭建　Carmaney身材愈來愈好有原因【多圖】

2023年香港選拔如火如荼，身為師姐的2019年冠軍黃嘉雯（Carmaney）近期卻愈戰愈勇，早前在《超級毛特兒大賽》穿水著與愛犬合照，好身材令人眼前一亮，她當時接受訪問稱為極速減肚腩，已連續多餐以雞蛋充肌。

Carmaney對這輯似乎十分滿意，因為節目播出後，她還在個人社交平台再上載一些當日泳照，大派福利，不少粉絲更十分羨慕狗仔，在以輕倚Carmaney胸前並錫錫。

【法言人】黃嘉雯低胸短裙騷美腿 不覺只有性感珍惜演戲機會【多圖】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

其實Carmaney近期狀態大勇，身段甚至比賽港姐時更佳，早前上《思家大戰》穿露腰緊身粉紅色衫，澎湃的上圍令立體曲線盡展，效果震撼，成網民在討論區討論。

可是，有網民指Carmaney上圍比參加香港小姐時豐滿很多，對其二期發育感好奇懷疑有僭建成份。

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

不過，Carmaney早曾表示參選港姐時過瘦，她曾接受TOPick專訪稱選美時體重45kg，最瘦時更只43kg，現在約51、52kg。」她表示過：「其實營養師都話我偏瘦要食多啲嘢，都有叫我食奶粉補充。」

她甚至坦言喜歡吃：「戒口減肥快，但不健康，反而做運動就最好。我一周做兩、三日gym，個半鐘，最好當然是一周五天都做運動，周六、日就可以休息，食甚麼都得。」而她通常做舉重、肌肉訓練，如果要減脂就要做跑步機及行樓梯機，所以應是增磅兼勤做運動修線條，所以令身材愈來愈好。

所以要有好身段，不要「咩都唔食」及不可以偷懶要勤做運動。

▼ 點擊圖片放大 +18 +17

最新影片推介：

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R