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【俄羅斯內戰】當地僱傭兵組織發動叛亂　4旅社指沒有旅行團身處該國

社會 16:48 2023/06/25

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（iStock圖片）

俄羅斯局勢升溫，僱傭兵組織瓦格納集團發動叛亂，總統普京昨日（24日）發表電視講話，將事件定性為叛國，形容事件把俄羅斯推向內戰，將對叛亂者採取嚴厲措施，強調不容許國家再次陷入分裂。

當地有爆發內戰的風險，本地沒有旅行團正身處當地，美麗華旅遊總經理李振庭表示，自2022年初俄烏戰爭爆發後，旅行社便沒有到訪當地的旅行團。他指出，疫情前暑假旺季，本港每日有一至兩團出發到當地，7至8月累計有百多團，不過相比歐洲等熱門團，俄羅斯團僅佔旅行社10%內的業務，形容到訪當地的港人團客不多。

金怡假期董事長葉慶寧指，自俄烏爆發戰爭再加上疫情爆發，絕大部分國際航機停飛，旅行社已經停辨俄羅斯團。東瀛遊及縱橫遊亦沒有團友在當地。旅議會表示，暫時未收到任何旅行代理商關於這事件要求協助。

入境處表示，接獲兩名身處俄羅斯的港人查詢，已即時提供相關資訊，並將個案轉介中國駐俄大使館跟進。

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記者：陳麗娜

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