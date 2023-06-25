【慳家妻子】夫婦月入16萬儲13萬港妻仍嫌大使　人夫呻：飲茶要老人家埋單

▲ 月入16萬仍被禁消遣，令人夫十分鬱悶。

家庭月入16萬，卻遇上庹縮老婆。有本港人夫在網上討論區發文指，與妻子月入各8萬，每月使費僅3萬左右，然而慳家太太仍不滿，禁止他出外聚會，甚至連與奶奶吃飯，也要對方埋單，令他十分苦惱。

有人夫在「親子王國」討論區發文指，與太太結婚兩年，沒有小朋友，兩夫婦月入各8萬左右，即家庭每月收入高達16萬。他直言自己使費不算大，供樓、養車和基本生活費約3萬，即每月有5萬可以儲起，而太太的糧基本上全部儲起。

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太太極度慳家，最初人夫都認為沒所謂，雖不是大富大貴，但也不算窮，只要不影響自己就可以，但太太近日卻變本加厲，有時他跟朋友去打波吃飯，老婆會因為要租場費和數百元飯錢，就拒讓他外出。

如果我堅持去，佢就會叫我幾日唔好食lunch，慳返啲飯錢。

而且，每次太太與奶奶飲茶，都要老人家埋單，令他感到不堪，「老婆性格係咁，有咩方法解決？」

不少網民紛紛留言，認為兩公婆賺這麼多，卻要如此節制，一點生活質素都沒有，「如果真係管到你唔舒服要出聲傾，家用使費、儲蓄點安排，其餘就係你私己」、「錢在銀行，人就上天堂，典型守財奴」，有人則建議了解老婆的原生家庭，有機會是她小時候較窮，所以要慳錢才有安全感。

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責任編輯：王明芳