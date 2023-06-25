【體壇盛事】國際龍舟邀請賽維港競技　市民：場地擁擠氣氛不如4年前

▲ （陳靜儀攝）

睽違四年的香港國際龍舟邀請賽於昨今兩日（24日至25日）在維港舉行，活動在疫情期間停辦，今年再由香港旅遊發展局及中國香港龍舟總會再次合辦。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

今日大批市民迎著酷熱且悶熱的天氣聚集在尖東海邊觀賽，感受百舸爭流、龍鼓陣天的熱烈氛圍。今日上午主要舉行各項比賽的初賽，下午過後則分別舉行準決賽和決賽。

隸屬本地龍舟隊「尖峰」成員的阿祺表示，自己的隊伍自疫情復常後一路抓緊訓練備賽，一周的訓練維持在2-3次左右。他直言，此次隊伍的成績「出乎意料」的好，現在已經衝進了決賽，並表示期待隊伍在決賽中的表現。

攝影愛好者郭先生則表示，自己跟拍本港龍舟賽事多年，覺得今日氛圍不如四年前。他解釋，大概是因為幾年前觀眾往往在中環一帶觀賽，那邊的場地更加寬闊，也有更多的外國人；而相比之下尖東海濱的棧道可提供的場地較小，顯得略微擁擠，但他認為氣氛仍舊尚可。

此外，大會亦舉辦「Omne by FWD 扮嘢大賽」，本地及海外參賽隊伍以特色造型現身，角逐獎項，有7隊來自本地和海外的龍舟隊參賽。市民民及旅客更可於「LINE FRIENDS Hello Hong Kong龍舟打卡點」與以龍舟運動選手造型亮相的LINE FRIENDS人物合影打卡。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：解青羽