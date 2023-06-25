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政府上任一周年展望？　李家超：要追時間、追結果、追成績

政治 17:24 2023/06/25

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特首李家超。（李家超fb截圖）

政府新班子上任將滿一周年，不知道大家對政府政策有甚麼期望？特首李家超話，香港已跳出地域限制，尤其年輕人發展空間無限，可以就業、創業，因此「時不我待」，強調政府要「追時間、追結果、追成績」，希望令市民感覺到受惠於政策。

李家超今日在社交網站發布影片，在特首辦特別助理黃芷淵訪問下，談及上任一年的感受。李家超指，世界變得很快，不進則退，直言香港︰「不能慢，不能等。」

對於旅政報告中的政策，李家超指，很多也是五年計劃，甚至是超越五年，同時要在不同領域開拓新空間，讓香港更有競爭力。他表示對香港充滿信心，將大有可為，風光無限。

「森林和樹木」的比喻最近常常掛在李家超嘴邊，李家超稱，看過外地的「森林」後，回港後才發現「樹木」的美好。

而「黑暴」事件中，李家超表示，不單止是他本人，亦是全港的最低潮時間，但經歷了這些事情，回想也是一個成長過程，經反省及總結經驗，香港可變得更強大。

提到李家超不同的稱號，如「超哥」、「特首」、「李Sir」、「家超伯伯」，李家超笑言︰「個個都鍾意，不過『超哥』就輕鬆啲，『家超伯伯』就更加親切」。另外，他亦提到自己兒時住在屋邨，故現時仍喜歡落區與市民聊天，聽市民分享日常生活，讓市民覺得自己和政府關心他們。

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撰文 : 傅流螢

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