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【MIRROR成員】泰國動物園以大象潛水作「娛樂」　AK看不過眼：請罷看

娛樂 18:06 2023/06/25

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熱門 泰坦號 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 全民造星V 超市大搜查 隱門 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

AK為動物發聲！

MIRROR副隊長江𤒹生（Anson Kong）向來積極關注動物權益，不時在IG上發聲、作出呼籲。

日前，AK在IG限時動態轉發「PETA亞洲善待動物組織」之帖文，當中提到泰國有動物園以大象潛水來娛賓，AK留言道：「請罷看」！

【Keep Rollin’】江𤒹生赤膊紋身和服look型爆　AK憑歌自省︰看清內心向前滾動

「請拒絕任何形式的動物表演」 

PETA亞洲善待動物組織提到： 

本來強迫大象在陸地上做表演已經很殘忍，居然還有人費盡心思，強迫大象在水裡表演...

這就是泰國芭提雅綠山動物園聲稱媲美國際標準的大象潛水表演。園方還在其網頁聲稱，綠山動物園以在動物安全、動物倫理和動物生活品質方面都擁有妥善的管理而引以自豪！

警惕遊客陷阱！請拒絕任何形式的動物表演

網民留言表示不滿：「大象本身唔熟水性 其實係虐待」「看了好難過 請拒看動物表演」。

有網民指相片是攝影師在97周前上載，故不知道動物園有否停止該項表演。 

相片是由澳洲攝影師 AdamOswell所拍攝，在2021年度野生動物攝影師大賽獲新聞攝影獎，Oswell對場景感不安。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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