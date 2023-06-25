【MIRROR成員】泰國動物園以大象潛水作「娛樂」　AK看不過眼：請罷看

▲ AK為動物發聲！

MIRROR副隊長江𤒹生（Anson Kong）向來積極關注動物權益，不時在IG上發聲、作出呼籲。

日前，AK在IG限時動態轉發「PETA亞洲善待動物組織」之帖文，當中提到泰國有動物園以大象潛水來娛賓，AK留言道：「請罷看」！

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「請拒絕任何形式的動物表演」

PETA亞洲善待動物組織提到：

本來強迫大象在陸地上做表演已經很殘忍，居然還有人費盡心思，強迫大象在水裡表演... 這就是泰國芭提雅綠山動物園聲稱媲美國際標準的大象潛水表演。園方還在其網頁聲稱，綠山動物園以在動物安全、動物倫理和動物生活品質方面都擁有妥善的管理而引以自豪！ 警惕遊客陷阱！請拒絕任何形式的動物表演

網民留言表示不滿：「大象本身唔熟水性 其實係虐待」「看了好難過 請拒看動物表演」。

有網民指相片是攝影師在97周前上載，故不知道動物園有否停止該項表演。

相片是由澳洲攝影師 AdamOswell所拍攝，在2021年度野生動物攝影師大賽獲新聞攝影獎，Oswell對場景感不安。

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