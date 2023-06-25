【慳電貼士】男子冷氣長開24小時憂耗電 行内人揭1關鍵：慳電+延長冷氣壽命

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天氣炎熱，不少人在家中開冷氣降溫，台灣有網民發帖，稱冷氣機幾乎開整日，除擔心電費貴外，都擔憂冷氣機長開會壽命減短，台電公司也給出相關建議。

有男網友在PPT發文表示，最近天氣炎熱，「又熱又悶冷氣根本就不想關，沒開冷氣白天就做不了正事，晚上也睡不著」，只要是出門一下下的時間，都不會關冷氣，「在家更是不用說直接開24小時」。

但樓主家人稱，這樣開冷氣，都沒讓冷氣休息，擔心是否會對冷氣壽命造成影響，還有電費貴問題，家人要求冷氣會不能開整日，讓樓主苦不堪言，遂發文上網求助：

有沒有什麼方法可以避免縮短冷氣壽命又省電啊？拜託救救夏天沒冷氣就活不下去的我，也想問問有人跟我一樣不讓冷氣休息的嗎？

帖文引起網民熱議，有網民稱，「定期清潔真的蠻重要的，除了可以提升冷氣效率，還可以降低耗能，同時節省電費，一舉多得」、「其實只要有定期清潔，都會蠻耐用的」。

台電早前於社交平台「電力粉絲團」表示，不少人開冷氣時，為加快室溫降低速度，會拿起遙控器，將冷氣的設定溫度調至極低，但這樣做非常耗電。

台電解釋，冷氣剛開始運轉時，為達到設定溫度，會以高功率運轉，此時正是冷氣最耗電時候，若溫度一下子調得太低，反而會將高功率運轉的時間拉長，更加耗電。

台電建議，如果想幫冷氣加速降溫來省電，可將冷氣風量設為自動模式，再搭配電風扇或循環扇，幫助室內空氣對流，提高冷房效果並達到省電目的，

冷氣設定26到28度並搭配電扇就很涼，冷氣溫度每調高1度可省電6%。

責任編輯：羅嘉欣