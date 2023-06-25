【本港經濟】今年經濟增長能否達5.5%　陳茂波︰要視乎外圍環境

▲ 陳茂波表示，拉動香港經濟的主要動力，包括出口、固定投資及消費。（資料圖片）

政府早前預測今年全年經濟增長3.5%至5.5%，財政司司長陳茂波今日表示，能否達到5.5%的經濟增長目標上限，要視乎外圍環境，提到本港出口數字，已經連跌五個月，造成一定壓力，全年經濟增長須依靠消費及旅遊服務輸出。

陳茂波今日在電台表示，拉動香港經濟的主要動力，包括出口、固定投資及消費，在本港出口，因為外圍地緣政治因素，歐洲經濟情況欠佳以及美元匯率高企以至疫情等影響，已經連跌五個月，造成一定壓力。至於本港消費，旅客數字回復至疫情前約一半，零售貨值已差不多回復疫情前九成。

他評估，未來本港出口挑戰仍然很大，如外圍環境好的話，經濟增長有機會達至5.5%的經濟增長目標上限；但如果外圍環境差則有難度，即使本港有消費券措施，力度亦有限。他強調，外圍的情況難以管控，但本地的建設則正全力加速推動，認為本港將要「兩條腿走路」，包括金融及旅遊繼續領跑，作為經濟動力及將收益投放新產業，同時亦加快引進重點產業，當中包括引進創科企業等。

土地方面，他在網誌指，新一屆政府全力提速、提量、提效增加土地供應，已覓得足夠未來十年發展需要土地的來源，規模達3,280公頃，大約相等於兩個將軍澳，當中一半來自北部都會區及交椅洲人工島。

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責任編輯：區綽彥