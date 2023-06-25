清華大學成本港政圈新人才搖籃？　陳國基、梁熙都是校友

▲ 陳國基在畢業典禮視像致辭。(梁熙fb圖片)

香港大學和香港中文大學是本港政圈人才的搖籃，但似乎有內地的學府開始急起直追。清華大學高級公共管理碩士香港政務人才項目畢業典禮今日在北京舉行，政務司司長陳國基有份視像致辭，民建聯立法會議員梁熙親赴北京出席。原來，兩人都是清華大學校友。

陳國基今日在畢業典禮視像致辭指，自己也是清華大學的畢業生，當年在北京工作的時候，有幸到法學院進修並取得學位，對於能夠成為清華的一份子，感到榮幸和自豪。他稱，清華大學的高級公共管理碩士香港政務人才項目，是內地首個面向香港招生的公共管理碩士項目。

梁熙親赴北京，重返清華大學校園行畢業禮。原來，他在2018年修讀清華大學高級公共管理碩士（EMPA)，是首屆畢業生，更是當年的優秀畢業生並取得校級優秀論文獎。這個課程讓梁熙行了兩次畢業禮，第一次是在2021年6月，疫情關係令典禮在香港分會場以連綫方式舉行。

▲ 梁熙親赴北京，重返清華大學校園行畢業禮。(梁熙fb圖片)

梁熙話，修讀課程時沒有任何公職，除了學習到新知識，更堅定了我服務國家和社會的心。他和部分同學，今天都一起以議員身分服務社會。他指，當年寫畢業論文，以對比香港和澳門的國民教育作主題，研究下得知香港過去只得公民教育，未如澳門一直推動國民教育，香港在這方面亦要急起直追。

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