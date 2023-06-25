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【工程質素】港大校園工程被曝大量樑柱現蜂窩狀　港大：正與有關承建商嚴肅跟進

社會 22:15 2023/06/25

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（潘焯鴻 Jason Poon Facebook圖片）

「中科監察」主席潘焯鴻今日（25日）在網上發布多張工程照片，批評香港大學內的建築工程差劣，大量樑柱出現蜂窩狀，有鋼筋外露。據了解，項目涉西苑重建項目，日後將成為學生和教職員宿舍，提供約1,300個單位。港大發言人回覆查詢指，正與有關承建商嚴肅跟進。

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樑柱出現蜂巢狀的凹凸紋，是混凝土（石屎）處理不當的現象之一，「中科監察」主席潘焯鴻今日在Facebook上載多張聲稱為港大學園工程的照片，相中大量混凝土樑柱出現蜂窩狀，亦可見大量鋼筋外露。

潘焯鴻指，地盤內的混凝土結構建築水平「離譜」，需要詳細檢查是否需要拆卸重建。他又指，據其了解，項目的顧問公司一直非常不滿建築質素的表現，甚至多次向承建商發信及向港大管理團隊匯報，但情況未有改善。

潘焯鴻認為，香港大學作為世界級學府，擁有建築系及工程系，但校內工程卻如此差劣，港大管理層應要查明真相。

據了解，項目涉西苑重建項目，日後將成為學生和教職員宿舍，提供約1,300個單位。

港大發言人回覆查詢指，港大一向非常重視所有校園建設工程的質素，對施工要求非常嚴格，並一直嚴密監督工程的施工情況和進展，如有不善之處，會即時要求承建商作出妥善處理及改進。就所提及情況，我們正與有關承建商嚴肅跟進。

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記者：陳梓蔚

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