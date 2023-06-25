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【七一】李家超稱今年是「由治及興」開啟之年　提出香港新階段「三個堅持」

政治 22:58 2023/06/25

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特首李家超。（梁偉榮攝）

新一屆特區政府將上任一周年，特首李家超今日在報章撰文，指這一年是香港「由治及興」的開啟之年，政府會繼續為香港謀發展，建設更美好的香港。他亦表示，在香港回歸二十六周年，在香港新階段上有三個堅持：分別是堅持繼續全面準確貫徹落實「一國兩制」方針；堅持更好地為市民謀幸福，為香港謀發展，讓大家分享成果；以及堅持加大力度說好香港故事，在國際舞台發揮所長

他指，要更好地發揮好「一國兩制」下，香港「背靠祖國、聯通世界」的得天獨厚優勢，發展壯大愛國愛港力量，增強香港同胞的愛國精神，形成更廣泛的國內外支持「一國兩制」的統一戰線。同時，亦必須不斷提醒自己，「謀幸福」和「謀發展」是一項持續和長遠的大工程。

另外，他表示，要持續鞏固香港國際金融、貿易、航運中心地位，發展創科、文化藝術等新興優勢，發揮國家「十四五」規劃、粵港澳大灣區建設和「一帶一路」倡議等國家重點戰略下為香港帶來的無限機遇，他揚言︰「相信香港必定會大有可為、葉茂枝榮、風光無限！」

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責任編輯：戴朗希

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