【張仁良訪問】張仁良料移民潮影響　2026年起削幼教學額

▲ 教大校長張仁良將於8月卸任，他指樂於將任內10年「風風雨雨」所獲得的風險管理經驗，與人分享。（馮琪雅攝）

近年港人移民潮，學界首當其衝，教育大學校長張仁良表示，因應學生人口下降，師訓需求減少，估計2026年計起3年期，或要再削減幼兒教育師訓學額。張仁良亦相信，只要香港回復昔日包容、經濟發展更繁華，將有助吸引年輕人回流。

政府早前調整今個3年期（2022至2025年度）教大師訓課程學額，削減約1成。張仁良指出，近年部分港人舉家移民，亦有夫婦其中1人擔任教師，連同2名子女離港，他估計學生人數跌幅長遠可能大於教師跌幅，加上香港出生率低，導致今年政府打算「殺校」。

教大視需要 拓教育科技課程

張仁良估計，若政府整體人口政策沒有大變化，港人生育意慾仍然很低，再下個3年期（即2026至29年度）的幼教師訓學額亦會被削減，教大亦要視乎社會需要，發展人工智能（AI）等教育科技課程。

港若重回昔日包容 可吸青年回流

他說參考人口老化嚴重的日本，香港未來無可避免要靠新移民來解決人口政策問題，因此重點是如何做好融合，將震盪減到最小。對於有指社會狀況導致移民潮，張仁良指人才流失涉及很多因素，例如部分學生希望出外發展開闊眼界，他認同學生有選擇是好事，重點是學生日後會否回流發展。

對於有人認為今次移民潮跟90年代不同，金融學出身的他認為，年輕人會否回流，很取決於香港是否有足夠創業、就業機會，「未來政府要考慮的就是將香港發展成一個好的地方，回到以前那麼包容的地方，可能走失的人才會返轉頭。」

▲ 教育大學校長張仁良致力推出多套卡通片輔助教材，如「看動畫‧學歷史」系列卡通已累積近1000萬次觀看次數。 （教大提供圖片）

指國安教育 教學空間仍很大

面對近年政府加強推動國民、國安教育，張仁良亦認為現時香港教師仍有很大教學空間，舉例他任內成為「卡通校長」，致力推出多套卡通片輔助教材，有助學生學習中國歷史和國安教育等，這並非送審課本，其理念是利用有趣動漫、簡單生活化概念，教學生從小明白一國兩制賦予市民的權利，而不是叫學生背誦複雜的國安法條文；而最早期推出的「看動畫‧學歷史」系列卡通，在過去4年半已累積近1,000萬次觀看次數。他又指教大現時也要每周舉行升旗禮，他認為這是第一步，作為中國人亦應該明白國歌歌詞的由來。

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記者：馮琪雅