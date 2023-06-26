【張仁良訪問】3教大生反修例被捕　張仁良：支援重返校園

▲ 張仁良（左一）回望2019年，形容每日都有「小挑戰」要處理。（資料圖片）

回望2019年，張仁良說教大當年採取策略是避免這件社會「大圍事件」波及到校園，形容每日都有「小挑戰」要處理，例如教大本地生與內地生之間的爭端衝突，「我作為校長，我一視同仁，紅黃藍白黑都是我的學生，這是我的宗旨。」而他更難忘，是支援3名被捕學生重返校園。

處理中港學生衝突 一視同仁

張仁良說，在接觸學生的過程中，感到教大學生「比較純」，「可能因為他們會做老師，他們都會有社會參與，但未必行得最前。」他透露教大共有3名學生因反修例事件被捕，3人其後分別通過重返校園機制，在教大完成學業，當中包括1名師訓課程學生，但由於已有案底料不能註冊成為教師。

張仁良憶述2019年在荔枝角收押所探望其中1名被捕的3年級學生，印象深刻，等了個多小時，才能隔着玻璃和聽筒見到學生一面，「我拿着電話，小朋友一見到我就哭。」他形容那名學生並非「很大件事」、「他都未參與就被捕了」，這名學生後來在保釋期間，讀至畢業。

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記者：馮琪雅