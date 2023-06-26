【張仁良訪問】10年風雨　張仁良願分享風險管理經驗

▲ 教育大學校長張仁良分享，過去10年任期經歷許多風雨。圖為他與教大畢業生合照。（教大提供圖片）

教育大學校長張仁良將於8月31日卸任，他在過去10年任期內經歷大學正名、教大涼薄大字報事件，以及近年社會事件等挑戰，曾於2019年跟不同學生組織對談50多個小時。張仁良自言一直着重與學生溝通，強調近年的教大學生會爭議並非政治事件。卸任校長在即，他樂於將這10年「風風雨雨」獲得的風險管理經驗與人分享。

張仁良透過傳媒午宴，分享過去10年「旅程」經歷許多風雨。張仁良於2013年接任第5任教育學院校長，3年後、2016年即帶領教院升格為教育大學，他說難忘當年努力擺平泛民和建制爭議，最終趕及在立法會會期結束時獲通過修例正名；翌年即遇到新挑戰，教大民主牆出現冒犯時任教育局副局長蔡若蓮字句的大字報，引起社會輿論，張仁良透露當時每日收到數百封電郵，被不同立場人士責罵。

2019與學生對話 實踐三部曲

2019年爆發社會事件，波及全港大學校園，多間大學校長包括張仁良均與學生公開對話。張仁良亦主動重提這段難忘舊事，指當時透過20多場論壇、與包括學生會及系會在內的不同學生組織對話50多個小時，他強調過程中要實踐「肯坐」、「肯聽」、「肯講」的「溝通三部曲」，形容是缺一步都不可，重申當時要將政治和教育分開，亦絕不同意任何形式的暴力。

曾獲機構招手 暫未有定案

張仁良表示，8月底卸任後將踏入「半退休狀態」，仍然會留在香港，目前擔任公職包括交通諮詢委員會主席，任期至明年底。他透露最近亦有政府及私人機構向他招手，惟部分因為不適合而拒絕，暫時未有定案。他希望退休後先多花時間陪伴法籍太太張雪婷，將來若有機會也想再教書，而未來希望有機會將自己10年來擔任校長的風險管理經驗分享出去。

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記者：馮琪雅