【樂壇天后】網上驚傳鄭欣宜逝世消息　Joyce「失蹤」期間曾快閃Busking

鄭欣宜（Joyce）自從3月開個唱後，並在《十大中文金曲頒獎音樂會》及《CHILL CLUB推介榜年度推介22/23》分別獲頒成大贏家，但她均「失蹤」沒有出席2個頒獎禮，甚至連個人IG自4月26日之後也再沒有更新。

欣宜經理人林珊珊早前回覆傳媒指她「療傷之中」，不過有報導指Joyce早前於廟街快閃Busking被野生捕獲。在昨日（6月25日），有Facebook專頁更指欣宜已離世！

【樂壇天后】鄭欣宜「失蹤」期間廟街快閃Busking Joyce被指為箍煲男友放病假

驚傳死訊

在昨日，有Facebook專頁貼出一張欣宜的相片，並寫道：「鄭欣宜已經死亡，遺體已經找到，R.I.P.。」帖文的內容相當簡單兼未有上載消息的來源，並引起一眾網民的關注，也有於討論區內開po。

欣宜所屬的經理人公司寰亞回覆傳媒時，否認傳聞，並透露欣宜現時情況OK。

▲ 該Facebook專頁把帖文刪去。（網上圖片）

曾廟街快閃Busking

欣宜近2個月「失蹤」，不過有報導指她於上月曾與男友Derek及髮型師好友Benjamin三人遊東京，而欣宜被發現已回來香港，早前更到廟街快閃Busking，並與途人合照留影。

但她至今一直未有公開露面或出席任何活動，一度令其公司及歌迷十分擔心。

▲ 欣宜

赴東京拍拖「箍煲」

Joyce的男友Derek現年38歲，是花店The Floristry老闆、曾到英國留學，更有養斑點狗，與Joyce可謂十分投緣。

據知Joyce在上月底，與男友、外籍髮型師Benjamin現身日本主題樂園，慶生之餘似乎也是「箍煲之旅」！

去年2月初，Joyce亦背著The Floristry的tote bag拍照，發文表示「 This wild heart never stops 」似乎當時已經與Derek蜜運當中。

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