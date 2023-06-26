【兒童欺凌】2歲兒子大角咀遊戲室受欺凌傷嘴　港媽拍片遭惡童母搶手機

家長應管教子女，以免他們在公眾地方騷擾別人。近日一名港媽在社交平台分享，2歲兒子在大角咀體育館的兒童遊戲室受欺凌，更被打傷嘴，她拍片卻遭惡童的媽媽搶手機，混亂中亦受傷。

該名港媽於facebook群組「我長於大角咀重生版」發帖並上載影片，事源她與朋友帶同2歲兒子去大角咀體育館的兒童遊戲室玩耍，一名就讀幼稚園的男童欺負遊戲室內的幼兒。她批評男童的媽媽視若無睹，任由兒子掌摑2至3歲小朋友，推他們落樓梯︰

由得個仔打完啲小朋友一個又一個，同我講小朋友唔俾人打得以後唔好嚟！

最新影片︰

惡童母︰我有肖像權

對方疑為新移民，港媽指「而家啲人落嚟香港，係咪就可以打橫行？」從她拍攝的影片可見，一對母子正準備離開，年約5歲的男童身穿校服，媽媽則為他孭書包，對方看到她拍片，即衝上前阻止。

個女人之後話自己有肖像權衝過嚟，想搶我部電話，之後仲要喺拉扯之下整損咗我隻手……

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另一片段可見男童指罵他們。港媽的2歲兒子被惡童打傷嘴，其母搶她手機時令她受傷，「俾佢撞瘀咗隻手，仲有刮損咗隻手」，兒子回家更說「姨姨打媽咪，痛痛」。她提醒網民帶小朋友到此遊玩要全程跟實小朋友。

接受《東張西望》訪問

港媽於6月23日更新帖文稱，已致電該名男童就讀的幼稚園，校方指不便透露男童姓名，了解事件後再回覆她。其後幼稚園主任回覆她，會與男童的家長溝通，「睇吓佢哋願唔願意道歉，但小朋友睇完短片就承認發生咗呢件事」，如對方不願道歉，可考慮報警處理。

6月24日，港媽再更新帖文表示已向大角咀體育館經理講述事件，同時報警，她與兒子亦有到醫院驗傷。而她接受了TVB節目《東張西望》的訪問，有關內容即將播出。

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責任編輯︰王明芳