【遊日注意】東京JR山手線男子車廂內亮刀　乘客恐慌走避3人跌倒受傷

▲ 東京JR山手線男子車廂內亮刀，乘客恐慌走避3人跌倒受傷。

日本東京JR山手線周日（25日）傳出一名男子在車廂內亮刀，引發乘客恐慌，列車停靠新宿站後，乘客爭相走避，場面混亂，期間3人跌倒受傷，警方目前已經將涉事男子拘捕。

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綜合當地傳媒報道，日本警視廳25日下午約4時接獲民眾報警指JR山手線列車有人持刀，引起車內乘客騷動。據JR東日本公司表示，有乘客按壓列車內的警報器，為確保行車安全，列車一度停駛約20分鐘，

從網上流傳的片段可見，列車停靠新宿站後，大批乘客爭相離開車廂，月台上亦有民眾因恐慌跑去閘口方向，場面一度混亂，據報疏散期間，3人跌倒受傷。

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警方到場後將該名疑似外國籍的持刀男子拘捕，男子聲稱自己是廚師，在工作地點將刀具以毛巾包裹並帶回家，因自己於乘車期間睡著覺，毛巾掉落，才會讓其他人看到刀具。

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責任編輯：羅嘉欣