  • 31°C
香港時間 : 2023626日 (週一) 13:35
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 泰坦號 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 全民造星V 超市大搜查 隱門 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【東張西望】裸體男走廊大小二便兼發出噪音　梁敏巧勸停止劣行：嚇親小朋友

娛樂 11:54 2023/06/26

分享：

分享：

熱門 泰坦號 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 全民造星V 超市大搜查 隱門 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

馬鞍山碩門邨出現「裸體男」！

昨晚（6月25日），《東張西望》播出「東張女神」梁敏巧訪問馬鞍山碩門邨一名「裸體男」，該名男子在走廊大小二便、裸體遊走、發出噪音、製造臭味，令一眾鄰居都對他避之則吉，就連男居民也大呼怕怕！

【東張西望】炮台山住宅區開「紙紮祭品展覽」　 疑非法經營殯儀服務

裸體男令鄰居「怕怕」

該名「裸體男」的身形非常魁梧，會全身赤裸地在自己單位門外徘徊，更會伸手往下體搔癢，亦會忽然大叫，在街坊當中是十分「出名」。

鄰居指「裸體男」在2020年搬進碩門邨，半年後出現異樣，會大叫，又會在自己家中門外小便、於後樓梯大便，又不定時地在家門外赤裸，實在令人擔心。

鄰居形容該名男子所住的單位是「臭過垃圾房」，原來該男子隨地大小二便之餘，更會執垃圾，行徑十分怪異。

在鄰居不斷投訴後，事件驚動至管理署，管理署委派清潔工人到「裸體男」的家進行清潔，從片中所見，男子的家中混亂不堪、佈滿積水垃圾、蛇蟲鼠蟻橫行，衛生情況極度惡劣！

    點擊圖片放大
    +4
    +3

男子疑患精神分裂症

精神科醫生曾繁光接受《東張》訪問，指該名男子的行為是反映他在自我照顧、個人衛生上出現大問題，大概也是精神分裂症。

他說：「長期的精神分裂症患者、嚴重抑鬱的人，以我的經驗，他可能已在看醫生，有可能是復發，又有可能是患者未有覆診，或未有好好服藥。一些高風險的病人（如曾嚴重傷人），他已慣性不服藥、不覆診，即使對方已康復出院，我們也會安排一群人負責跟進。」

「裸體男」的鄰居就正正指曾有護士、社署人員上門探訪，可惜情況一直未有大改善。

梁敏巧在街頭訪問涉事男子。（影片截圖）

最新影片推介：黃智雯專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】黃智雯遇樽頸盼觀眾見到突破 自言未有結婚衝動不怕不婚即分

梁敏巧訪問裸體男

後來，《東張》攝製隊發現該名男子穿著鬆身短褲現身街頭，梁敏巧嘗問他是否有護士等跟進他的案例，他回應：「有」。

當被問到有否在家中大叫，他稱：「有！發惡夢囉」，梁敏巧又提醒他需穿好衣服，以免嚇到小朋友。

他也有解釋自己是「賴尿」，當請他不要再隨地便溺，他都馬上回應：「好」。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【東張西望】利穎怡落力採訪受觀眾愛戴　前東張女神轉當演員現身《隱門》【多圖】
11:45 2023/06/12
【東張西望】利穎怡落力採訪受觀眾愛戴　前東張女神轉當演員現身《隱門》【多圖】
【東張西望】入會+洗禮+禱告逐項收費　東張女神梁敏巧揭發黃金教會「傳教」真面目
11:31 2023/06/13
【東張西望】入會+洗禮+禱告逐項收費　東張女神梁敏巧揭發黃金教會「傳教」真面目
【東張西望】多名女店員慘遭「鹹豬手」　手搖奶茶店負責人屢被指控非禮
16:12 2023/06/16
【東張西望】多名女店員慘遭「鹹豬手」　手搖奶茶店負責人屢被指控非禮
【東張西望】何文田居屋屋苑高空擲物不斷　驚墮11.5吋長刀糞便M巾【有片】
12:49 2023/06/22
【東張西望】何文田居屋屋苑高空擲物不斷　驚墮11.5吋長刀糞便M巾【有片】
【東張西望】炮台山住宅區開「紙紮祭品展覽」　 疑非法經營殯儀服務
10:25 2023/06/23
【東張西望】炮台山住宅區開「紙紮祭品展覽」　 疑非法經營殯儀服務

你可能感興趣

【東張西望】利穎怡落力採訪受觀眾愛戴　前東張女神轉當演員現身《隱門》【多圖】
11:45 2023/06/12
【東張西望】利穎怡落力採訪受觀眾愛戴　前東張女神轉當演員現身《隱門》【多圖】
【東張西望】入會+洗禮+禱告逐項收費　東張女神梁敏巧揭發黃金教會「傳教」真面目
11:31 2023/06/13
【東張西望】入會+洗禮+禱告逐項收費　東張女神梁敏巧揭發黃金教會「傳教」真面目
【東張西望】多名女店員慘遭「鹹豬手」　手搖奶茶店負責人屢被指控非禮
16:12 2023/06/16
【東張西望】多名女店員慘遭「鹹豬手」　手搖奶茶店負責人屢被指控非禮
梁敏巧 娛樂人物職業 東張西望 綜藝節目 娛樂行業 娛樂機構 碩門邨

最高瀏覽

【致命咳藥水】毒咳藥水肆虐全球致300兒童亡　世衞證實︰多9國受影響
12:51 2023/06/19
【致命咳藥水】毒咳藥水肆虐全球致300兒童亡　世衞證實︰多9國受影響
【性騷擾】黃子佼直播認曾非禮少女　玉石俱焚大爆娛圈黑幕後入院 　
14:15 2023/06/19
【性騷擾】黃子佼直播認曾非禮少女　玉石俱焚大爆娛圈黑幕後入院 　
【癌症殺手】夫妻常吃1道餸　半年內先後患上大腸癌
14:25 2023/06/19
【癌症殺手】夫妻常吃1道餸　半年內先後患上大腸癌