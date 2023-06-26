【東張西望】裸體男走廊大小二便兼發出噪音　梁敏巧勸停止劣行：嚇親小朋友

▲ 馬鞍山碩門邨出現「裸體男」！

昨晚（6月25日），《東張西望》播出「東張女神」梁敏巧訪問馬鞍山碩門邨一名「裸體男」，該名男子在走廊大小二便、裸體遊走、發出噪音、製造臭味，令一眾鄰居都對他避之則吉，就連男居民也大呼怕怕！

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裸體男令鄰居「怕怕」

該名「裸體男」的身形非常魁梧，會全身赤裸地在自己單位門外徘徊，更會伸手往下體搔癢，亦會忽然大叫，在街坊當中是十分「出名」。

鄰居指「裸體男」在2020年搬進碩門邨，半年後出現異樣，會大叫，又會在自己家中門外小便、於後樓梯大便，又不定時地在家門外赤裸，實在令人擔心。

鄰居形容該名男子所住的單位是「臭過垃圾房」，原來該男子隨地大小二便之餘，更會執垃圾，行徑十分怪異。

在鄰居不斷投訴後，事件驚動至管理署，管理署委派清潔工人到「裸體男」的家進行清潔，從片中所見，男子的家中混亂不堪、佈滿積水垃圾、蛇蟲鼠蟻橫行，衛生情況極度惡劣！

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男子疑患精神分裂症

精神科醫生曾繁光接受《東張》訪問，指該名男子的行為是反映他在自我照顧、個人衛生上出現大問題，大概也是精神分裂症。

他說：「長期的精神分裂症患者、嚴重抑鬱的人，以我的經驗，他可能已在看醫生，有可能是復發，又有可能是患者未有覆診，或未有好好服藥。一些高風險的病人（如曾嚴重傷人），他已慣性不服藥、不覆診，即使對方已康復出院，我們也會安排一群人負責跟進。」

「裸體男」的鄰居就正正指曾有護士、社署人員上門探訪，可惜情況一直未有大改善。

▲ 梁敏巧在街頭訪問涉事男子。（影片截圖）

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梁敏巧訪問裸體男

後來，《東張》攝製隊發現該名男子穿著鬆身短褲現身街頭，梁敏巧嘗問他是否有護士等跟進他的案例，他回應：「有」。

當被問到有否在家中大叫，他稱：「有！發惡夢囉」，梁敏巧又提醒他需穿好衣服，以免嚇到小朋友。

他也有解釋自己是「賴尿」，當請他不要再隨地便溺，他都馬上回應：「好」。

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