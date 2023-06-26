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【書展2023】名人明星講座精選　甘比+陳倩揚+黃翠如分享親子美容

休閒消費 10:43 2023/06/26

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熱門 泰坦號 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 全民造星V 超市大搜查 隱門 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

第33屆香港書展將於7月19至25日舉行

第33屆香港書展將於7月19至25日香港會議展覽中心舉行，是全面通關後首次舉行的書展，大會將邀多位知名作家親臨與讀者分享創作心得，並帶來多項文化活動，鼓勵及促進各地文化交流，推廣閱讀風氣。

同期將舉行「香港運動消閒博覽」及「零食世界」兩大展覽，入場人士持票可參與三大活動，盡享閱讀、消閒、運動及選購零食的樂趣。

本周四（6月29日）舉行記者會，率先介紹三大展覽的豐富內容，包括書展年度主題、文藝廊專題展覽內容、八大講座系列作家陣容，以及運動消閒博覽及零食世界的展會概況和焦點活動。

今年除知名作家，同樣有不少名人明星參予書展講座，暫列名單如下：

20/7

50句打動人心的箴言  講者：陳美齡博士

哥哥與我香港兒童電視節目主持訪談 講者：涂小蝶、Harry哥哥、伍文生、蕭徽勇

陳美齡

21/7 

名人講故事親子繪本系列 講者：陳美齡

名人講故事“Lost and Found” 講者：曹敏莉 

溫拿50由始至今 講者：簡嘉明、溫拿樂隊

陳倩揚低醣飲食飽住瘦 講者：陳倩揚

盼望的緣份陳百強  講者：鄭國江 、潘偉源、陳百靈(陳百強長兄) 、馬偉明、朱耀偉、倪秉郎、徐偉賢、賈思樂

22/7 

戱是如何練成的 講者：阮兆輝

23/7 

名作家講座系列危險人物再現江湖 講者：翁靜晶

我經歷的香港電影輝煌時代 講者：沈西城

甘比。

名人講故事—浣熊餐廳 講者：陳凱韻

名人講故事—安慰別人，我得做到 講者：關心妍

黃亞保的五味人生 講者：黃亞保

24/7 

小寶神功的亂世啟示 講者：劉天賜

名人講故事 講者：蔣怡

黃翠如

用心旅遊 遇上人間天使 講者：黃翠如

記者:區家歷

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