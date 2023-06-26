【校園動態】佛教林炳炎學校小六畢業營夜宿校園　師生同煮晚飯締造溫馨回憶

▲ 佛教林炳炎紀念學校舉辦兩天一夜的「共創回憶生命之旅」，為六年級的畢業活動。（學校提供）

「一天一天的我在期待放學，一轉眼，卻已告別校園...... 」六乙班班主任練老師在「共創回憶生命之旅」的總結分享部分為六乙班唱出「告別校園時」，讓同學們勾起一幕幕小學生活的回憶，部分學生也流下了不捨之眼淚，同時也代表著兩天一夜的宿營活動圓滿結束。

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是次兩天一夜的「共創回憶生命之旅」為六年級的畢業活動，在班主任的帶領下，四班六年級學生分成若干小組，參與不同競賽，從活動中學懂團體合作的重要，並藉此提升解難能力及認識生涯規劃，共同創造美好回憶。

學校重視班級經營，各畢業班班主任與學生們的關係也在是次不同的活動不經意的展示出來。活動剛開始時，學生們需在籃球場進行「羅馬炮塔」活動，因天氣關係，當學生進行製作時，部分時間迫於在雨中進行，六丁班班主任李老師全程不打雨傘伴隨著學生冒雨製作，反映了學生及老師都真切投入於活動中。

畢業生夜宿校園 締造溫馨回憶

學生在晚膳時間進行「料想不到的美食大賽」，各組學生利用上回合活動所獲得的不同食材，如即食麵、鷄翼、蔬菜、蕃茄、香腸及鷄蛋等來自行設計食譜，並將之烹調成美味菜餚。

過程中，六甲班班主任陳老師耐心指導學生們烹調的工序，同學們瞬間變成了小廚神。雖說材料極為簡單，但最終亦能炮製出數款特色小菜。

另一邊廂，六丙班簡老師擔心學生切食材時容易受傷，悄悄地為他們把蕃茄及香腸都切好，讓學生猶如多了一位「教師媽媽」。自那刻起，學生都不其然稱呼簡老師為「媽媽」呢！各組完成煮調後，亦邀請了校長試食，共同享用這頓師生製作的「家常便飯」。

晚膳後的「躍動生命線」活動，需要各班學生矇著眼睛﹑一個一個搭著膊頭在班主任帶領下去到指定地方進行「黑暗中的情話」。因為矇著眼睛，部分學生在初起動時也有點忐忑不安，但很快便憑著同學之間取得的信任和互相提點，大家最終亦一步一腳印地成功走到指定地點完成任務。

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晚上10時，夜幕低垂，亦是準備就寢的時間。有別於以往的畢業營，今次宿營的地點是：學校。

校方特意為學生預備了帳篷、地蓆及毛氈，讓同學們躺在六年來不斷在此學習、成長並熟悉不過的校園上，共同締造一個別有滋味﹑他日回憶起來相信亦難以忘懷的宿營體驗。而學校附近的街坊也許亦感到奇怪，為何凌晨時份，學校走廊依然燈火通明，並有學生仍在走動呢。

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