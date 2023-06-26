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【MIRROR成員】「人氣王」貼地坐經濟位帶家人遊澳洲　姜濤父親激罕露面：神秘姜爸

娛樂 11:29 2023/06/26

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熱門 泰坦號 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 全民造星V 超市大搜查 隱門 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

姜濤帶家人到澳洲旅行，「姜爸」容貌激罕曝光。

MIRROR「人氣王」成員姜濤將於8月初舉行《KEUNG TO “WAVES” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》，演唱會門票昨日（25日）早上10時公開發售。

姜濤趁著距離演唱會尚有一個半月，帶父母出國旅遊輕鬆一下。父親「姜爸」激罕露面，連姜濤也搞笑形容為「神秘姜爸」。

【Dummy】姜濤大方玩自嘲　邀羅志祥御用排舞師為新歌編舞

姜濤8月初舉行演唱會，昨日正式公開發售。

孝順仔姜濤

向來出名孝順的姜濤繼之前帶家人遊法國巴黎後，今次趁著距離演出還有一個半月之時，帶爸爸、媽媽、姨媽等到澳洲旅遊。

日前他在IG限時動貼出登機證，透露正從墨爾本飛往悉尼，而且選坐的不是商務或頭等機艙，而是貼地的經濟客位，上面寫著「End」，似乎悉尼為澳洲之旅最後一站。

    點擊圖片放大
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姜爸激罕現身

姜濤分享與家人遊悉尼的點滴，上載父母在悉尼歌劇院前打卡照，激罕有地將爸爸正面容貌曝光。

他搞笑在相片中說明：「神秘姜爸！」姜濤還形容帶上太陽眼鏡配豹紋手袋的姜媽為貴婦，一家三口同樣圓潤有福氣。

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此外，姜濤亦有晒出單人照，雖然僅有側面，但足已冧爆粉絲。

穿上黑色衛衣的他在海邊吹風欣賞景色，在岸邊拍下兩張側面及背面照，並留言「WAVES~」不忙為演唱會宣傳。看來今趟旅行叉足電，回港將落力為演出作準備！

（IG限時動態圖片）

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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