【MIRROR成員】「人氣王」貼地坐經濟位帶家人遊澳洲　姜濤父親激罕露面：神秘姜爸

▲ 姜濤帶家人到澳洲旅行,「姜爸」容貌激罕曝光。

MIRROR「人氣王」成員姜濤將於8月初舉行《KEUNG TO “WAVES” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》,演唱會門票昨日(25日)早上10時公開發售。

姜濤趁著距離演唱會尚有一個半月,帶父母出國旅遊輕鬆一下。父親「姜爸」激罕露面,連姜濤也搞笑形容為「神秘姜爸」。

【Dummy】姜濤大方玩自嘲 邀羅志祥御用排舞師為新歌編舞

▲ 姜濤8月初舉行演唱會,昨日正式公開發售。

孝順仔姜濤

向來出名孝順的姜濤繼之前帶家人遊法國巴黎後,今次趁著距離演出還有一個半月之時,帶爸爸、媽媽、姨媽等到澳洲旅遊。

日前他在IG限時動貼出登機證,透露正從墨爾本飛往悉尼,而且選坐的不是商務或頭等機艙,而是貼地的經濟客位,上面寫著「End」,似乎悉尼為澳洲之旅最後一站。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

姜爸激罕現身

姜濤分享與家人遊悉尼的點滴,上載父母在悉尼歌劇院前打卡照,激罕有地將爸爸正面容貌曝光。

他搞笑在相片中說明:「神秘姜爸!」姜濤還形容帶上太陽眼鏡配豹紋手袋的姜媽為貴婦,一家三口同樣圓潤有福氣。

最新影片推介:黃智雯專訪

此外,姜濤亦有晒出單人照,雖然僅有側面,但足已冧爆粉絲。

穿上黑色衛衣的他在海邊吹風欣賞景色,在岸邊拍下兩張側面及背面照,並留言「WAVES~」不忙為演唱會宣傳。看來今趟旅行叉足電,回港將落力為演出作準備!

▲ (IG限時動態圖片)

精彩獎賞活動等您發掘:https://bit.ly/3ClEy1R