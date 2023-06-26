【親子好去處】7月1日粉嶺舊球場免費入場同樂日　有五人足球公開賽及連串親子活動

▲ 香港哥爾夫球會（球會）於7月1日舉辦「香港哥爾夫球會同樂日」。

香港哥爾夫球會（球會）舉辦的「香港哥爾夫球會同樂日」載譽歸來，粉嶺舊球場將於7月1日（星期六）推出全日活動，早上提供特惠價26元果嶺費讓公眾人士在舊球場打波，下午2時至6時舊球場再次化身為「粉嶺同樂谷」，慶祝香港特別行政區成立26周年。

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當日，市民可以免費入場，漫步有逾百年歷史的粉嶺舊球場1至8號洞，親親香港城市中碩果僅存的大自然綠洲。活動當天，球會將安排一連串精彩活動，包括高球和木球體驗、親親小馬仔、攀樹體驗活動、自然導賞團等，最適合一家大小在這個國際級的高球場歡渡一天，齊齊開心慶賀回歸。

「香港哥爾夫球會同樂日」無需登記，市民只需前往粉嶺舊球場即可免費參加。屆時將有免費穿梭巴士服務往返上水港鐵站及粉嶺舊球場，每15分鐘一班。歡迎大眾攜同一家大小、親朋好友、齊齊參與，一齊在古樹環抱、綠茵如毯的草地上玩樂打卡。入場人士更可獲贈精美禮物一份，先到先得，送完即止。

粉嶺舊球場的多功能運動場亦於7月1日舉行「慶祝回歸二十六周年全港五人足球公開賽」，屆時將有約千名小學生和家長到場，歡迎市民入場為足球小將打氣。

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在國際級球場體驗高球樂趣

香港哥爾夫球會將在活動當天安排專業高球教練，指導參加者體驗高球活動，並現場教授打高球的基本技巧及正確姿勢等，市民大眾在古樹環繞的舊球場打高球，定必留下深刻印象。

戶外運動體驗

粉嶺舊球場不只是高球活動的場地，亦非常適合舉辦其他種類體育運動，包括木球、攀樹與及馬拉松等。今年同樂日亦設有木球體驗區，在木球專業教練指導下一嘗這項新奇有趣的運動。木球體驗每半小時派籌，萬勿錯過！

來自樹木拓展學會的專業樹藝師將善用舊球場的各種樹木，設計多項康樂活動，包括康樂攀樹、三角床、林間飛渡（Zipline）等，還特意安排樹木專家提供樹木導賞等活動，讓大眾學習保育知識，認識樹木與人類的生活息息相關，明白珍惜樹木的重要性。

動物溫馨全接觸

可愛小馬將於活動當天下午4時至6時來到粉嶺舊球場近距離與參加者拍照留念。定居球場的非洲盾臂龜亦會粉墨登場，與大家見面。球場內還種植了不少蝴蝶的蜜源植物，吸引不同品種的蝴蝶聚居、覓食和產卵，參加者更有機會欣賞到各種稀有的蝴蝶品種。

漫遊北區古樹群

舊球場植有逾百棵優美古樹，參加者可以沿途步行欣賞難得一見的黃牛木林和極度瀕危的野生中國水松、細葉榕及樟樹等珍貴本地古樹。場內還有小山丘、羊腸小徑、古樹群、荷花池，全部都是絕美打卡位，不能錯過。

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責任編輯︰王明芳