【永不放棄】妻子半癱瘓後一度輕生 丈夫悉心照顧12年：不願放棄

▲ 妻子墮樓致半癱，郭玉軍對她不離不棄，連上班都帶着她。

夫妻是信守一生的承諾，但要做到患難與共，卻非易事。內地一名女子12年前因意外墮樓令下半身癱瘓，曾一度想輕生，但多年來丈夫不離不棄，不但自製復健工具，幫妻子鍛鍊肌肉，更常常帶她出遊，讓她重新振作，並承諾︰

不管她變成怎樣，我都不願放棄。

綜合內媒報道，山西男子郭玉軍的妻子宋春梅，早於2011年意外從二樓摔下導致高位截癱，宋春梅年輕時在某部隊當技偵兵，退伍後在農業局任職，本來性格開朗活潑的她，根本無法接受自己半癱的身體，曾一度想自殺，郭玉軍說︰

我知道，妻子是怕我辛苦，不想連累我。

帶妻子上班方便照顧

郭玉軍安慰她，並收起了家裡所有的利器，以防妻子再做傻事。 他原本在忻州當地的糧油公司工作，但妻子生病後，由於生活壓力，他不得不提前退休，在工地找了一份管理的工作，每天不辭勞苦，帶着妻子一起上班，方便貼身照顧她起居飲食，這樣的生活過了十年。

郭玉軍表示，由於妻子肩膀及以上還能活動，為了幫她復健，他特別去醫院學習護理技巧及按摩手法，還自製專屬妻子的復健器材，幫她鍛鍊肌肉︰「我專門去康復醫院觀察過，發現不同的人情況不同，適用的工具也不一樣，我就想著給她專門弄一個。」

宋春梅房間裡裝了特製的吊椅，宋春梅能借助吊椅在房間內活動，甚至在吊椅輔助下站立。床邊還安裝了扶手、吊環供宋春梅復健用。郭玉軍指︰「這樣她能方便些，我也省點力。」經過兩年的努力，宋春梅現在能自己吃飯、洗漱，還能看手機。

照顧妻子積勞突腦梗

不過，宋春梅由於常年癱瘓，曾出現褥瘡、膀胱結石等問題，郭玉軍說︰「褥瘡最嚴重時能看見骨頭，我就給她塗藥，塗了一年半才好。」至於膀胱結石問題，他諮詢過醫生後，就自己幫妻子插導尿管、排結石，最終都解決了。郭玉軍覺與妻子平平淡淡的過活也倒不錯︰「我覺得現在挺好的，我倆就在家裡，哪兒也不用去。」

郭玉軍這些年照顧妻子積勞成疾，終於在2017年爆發，郭玉軍有天睡醒，突然發現半邊身不能動，等身體恢復知覺後，他入院檢查才發現是突發腦梗，醫生建議他馬上住院。 但他害怕妻子沒人照顧，於是先返家把妻子安頓好再入院觀察。而病情不穩的郭玉軍，住院仍心念妻子，更與醫生商量返家輸液。

辭工帶妻子旅遊散心

2020年，58歲的郭玉軍為了專心照顧妻子，更辭去工作。他表示自己經常會帶妻子看廣場舞，更笑言宋春梅「還給別人指揮呢」，夫妻依然分恩愛。郭玉軍還會帶妻子到處旅遊散心，精心為她慶生、做美食，郭玉軍浪漫表示：「只要我倆在一塊，就挺好的」。

兩人的故事被上載到社交平台後，網民紛紛送上祝福，「好男人好丈夫，值得敬佩，願祝你同太太每天平安健康及喜樂」、「老公有情有義，你們要互相扶持生活，努力加油」，亦有人讚嘆這段愛情難能可貴︰「這是真愛，捨己的愛」、「不離不棄的真情最動人」。

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