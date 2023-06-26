【危險駕駛】警方新界南一連2日凌晨打擊藥駕酒駕　拘捕14男1女

▲ 警方向約1200名司機進行酒精呼氣測試，並對違例司機發出了42張定額罰款告票。（警方提供）

新界南總區交通部執行及管制組特遣隊人員一連2日凌晨，在區內進行打擊藥後駕駛及酒後駕駛行動，在主要幹道設置路障，截查可疑車輛，並向駕駛人士進行酒精呼氣測試，一共拘捕15人，其中1人為通緝人士。



在前日和昨日（24及25日）的行動期間，拘捕13名本地男子、1名非華裔男子及1名本地女子，年齡介乎25至56歲，分別涉嫌酒後駕駛、藥後駕駛、狂亂駕駛、販毒、駕駛時沒有第三者保險、駕駛未獲發牌的車輛、沒有提供血液樣本以作分析、藏有工具可作吸食毒品用途。



昨日（25日）凌晨，人員在荃灣路巡邏期間，發現一輛形跡可疑的私家車，遂上前截查，並拘捕2名男子。經初步調查，警方檢獲一個「冰壺」、約10.6克懷疑毒品，當中包括懷疑可卡因、懷疑甲基安非他明及懷疑氯胺酮，總市值約10,000元；該名56歲本地男司機涉嫌「販毒」、「駕駛時沒有第三者保險」、「駕駛未獲發牌的車輛」、「沒有提供血液樣本以作分析」及「藏有工具可作吸食毒品用途」被捕；另一名41歲本地男乘客，則涉嫌「販毒」及「藏有工具可作吸食毒品用途」被捕。



整個行動，警方合共向約1,200名司機進行酒精呼氣測試，並對違例司機發出42張定額罰款告票。

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責任編輯：楊佩瑩