【香港小姐2023】佳麗髮型屋改造型　莊子璇夠清純金髮Juliana「事業心」超強

《2023香港小姐競選》早前經三輪面試，當中「翻版范冰冰」王敏慈、「金髮巨胸版蔡思貝」Juliana、「翻版IU」莊子璇、「火辣學霸」Michelle被視為大熱。

在今日（6月26日）早上將9時，今屆其中11位入圍的佳麗，到金鐘一間髮型屋整頭髮接受髮型師改造型。而眾到場佳麗除Kitty以露肩花衫到場外，其他佳麗均統一以白色Tee恤襯牛仔褲現身。

今日率先接受「變髮」的佳麗當中，除「翻版范冰冰」王敏慈未有到場，其餘3熱 「金髮巨胸版蔡思貝」Juliana、「翻版IU」莊子璇、「火辣學霸」Michelle都有現身。

「翻版IU」莊子璇繼續具鄰家少女味登場，前港姐冠軍雷莊𠒇提名的「火辣學霸」Michelle也不作性感打扮。

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眾人當中，無疑以身材一向「胸猛」的Juliana最搶鏡，一身緊身Tee恤令視覺效果震撼盡現「事業心」十分強。她被在場記者問會否怕標誌性的「金毛」要被逼染回黑髮，她大方表示：「唔驚，幾好。」

至於最大頭蝦是Zora，遲到約15分鐘才到場，急急腳入髮型屋未有停下來讓媒體拍照，頗為狼狽。

今日，其他到場佳麗還包括Hanna、Hera、Jennifer、Anna、趙穎琪、Victoria。

記者：游艾維、陳曉柔