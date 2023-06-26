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【孤獨死】單位傳惡臭鄰居急報警　揭7旬獨居翁倒斃多日化腐屍

健康 12:06 2023/06/26

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單位傳惡臭鄰居急報警，揭7旬獨居翁倒斃多日化腐屍。

新加坡近日發生一宗「孤獨死」個案，大巴窑一個單位傳出腐屍臭味，鄰居察覺有異後報警，警方破門發現一名77歲老翁倒斃屋內。

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綜合外媒報道，新加坡警方24日下午2時許接獲報案，破門入屋後，發現單位內彌漫著惡臭，一名77歲男子倒斃，當場宣告死亡。傍晚6時許，警員將死者遺體從單位內抬出運走。初步調查顯示，案件不涉及犯罪，其他細節仍待進一步調查。

同層多名鄰居透露，死者在該單位居住逾30年，之前有一名比他年長的女親友同住，但對方在多年前已離世。

鄰居張女士透露，死者身材高瘦，性格寡言，很少與人來往，亦未見過親友上門探望，「雖然鄰居多年，但我不知道他的姓名，只知道他生前最後的工作好像是保安」。

張女士表示，一周前開始注意到死者單位外的盆栽枯乾，她的弟弟前一天前來探望，經過死者屋外時，聞到一陣疑似腐屍的異味，她於是決定報警。

另一名林姓鄰居指，兩周前便聞到臭味，最初以為衣服未曬乾或鄰居衛生習慣所致，故不以為意，後來味道愈來愈濃烈。

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責任編輯：羅嘉欣

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