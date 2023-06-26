【充電意外】少女充電玩iPhone突觸電腳趾焦黑需截肢 　Apple 1個原因拒賠

▲ 少女充電玩iPhone突觸電「腳趾焦黑」需截肢，Apple 1個原因拒賠。

近日內地發生一宗iPhone充電時引起的駭人事故。一名17歲女學生為自己的iPhone 13手機充電時，不幸遭到「電擊」，導致內臟受損面臨截肢。但意外發生後，手機銷售方和蘋果官方事後皆拒擔責任，前者指充電器屬贈品，只能再賠消費者一個；後者則指涉事的充電器非原廠。

最新影片:

根據內地傳媒報道，該名17歲的姓楊女生早前透過「支付寶」App「愛享租」購買了一部iPhone 13手機，銷售方更隨機附送了充電器。事發於6月4日，女生當天邊玩手機邊充電時，突然遭到「電擊」，並失去意識倒地，直到她的母親放工回家後才揭發事件，將女生緊急送院搶救。楊女母親形容當時，「打開房門隨即聞到撲鼻燒焦味，只見女兒全身焦黑沒有任何反應」。

楊女經醫生診斷，由於電擊時間長達40分鐘，身體多個器官均有傷害，十趾更已全碳化必須截肢。女孩家長表示，女兒已接受三次手術，醫療費用超過20萬元人民幣（約21.8萬港元），胸部需要植皮，大腿肚血管不流通了，也需要動幾次手術治療。她母親表，「孩子在外人面前表現得樂觀堅強，其實晚上一個人時經常偷偷哭。」

對於女生的慘況，經銷商「愛享租」表示iPhone13本身就沒有原廠充電器，配給顧客的是「包郵附贈」產品，最多只能再賠償一個充電頭給消費者；而Apple官方客服表示，涉事充電器非原廠：「如果是第三方廠商導致的問題，蘋果不會對此類損壞提供硬體服務或是賠償。」

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

安全充電秘訣

手機充電時除了要避免沾水，還要注意甚麼？港人有時逼不得已要連接「尿袋」充電，TOPick曾訪問前理工大學電力電子研究中心專家周海林博士，他表示要安全充電，避免爆炸，需留意以下3點：

1. 要經常使用

周海林指，「尿袋」要經常使用，其壽命才會長久。如充電後不使用反而會減低充電池壽命。「如果一直只使用某部分化學物料，其他部分就不活躍，續航力愈來愈短，壽命亦更短。」

2. 少於 10% 電量才充電

「尿袋」經常充電會影響壽命，建議電池剩餘少於 10%電量才是充電最佳時機。

3. 小心誤買假貨

假貨出事機會明顯更高，市面上亦有不少小米流動充電器的假貨。不想誤買冒牌貨，可參考香港海關之前提出三招教你分真假：

正版「尿袋」打開時，充電指示燈內裏的LED燈孔內透出白色遮光紙，顯示燈光均勻，但冒牌貨沒有遮光紙，故LED燈直射而出，燈光不均。

正版貨的品牌字樣較啞色，冒牌貨則較鮮色。

正版出產容量為5200、10400和16000mAh，但冒牌則另有8800和20800mAh。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣