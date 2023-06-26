【鐵漢柔情】港媽帶兩孩過海截不到的士　暖心的士司機義載：一分不收

▲ 港媽帶兩孩過海截不到的士，遇好心的士司機義載。(網上相片、非當事人)

好人好事！一名港媽帶同兩小孩到金鐘看巨型黃鴨，帶著多件重物，截不到的士，慌忙之際遇好心的士司機，司機雖已接單，都幫忙接載到的士站，港媽大喊：的哥其實挺鐵漢柔情！

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近日，一名港媽在Facebook群組「的士乘客及司機行為分享區」分享自己遇到一個好心的士司機。她在周未帶同兩小孩到金鐘海傍潮聖兩隻巨型黃鴨，在傍晚繁忙時間離開，因帶著兩個孩子、BB車、裝有尿片和更換衣物等的幾袋重物，決定乘搭的士。但因平時少搭的士，不知應在那裡截車，一直截不到的士。

疲倦慌亂之時，一名的士司機主動停車詢問去哪，港媽表示過海到長沙灣，司機抱歉指自己已經在網上接單，但可以義載到的士站，港媽擔心司機介意自己多重物，但司機再次堅定表示載她到的士站：

呢度截唔到車架，我車你去啦。

上車後，司機更提醒坐的士貼士，更擔心她在的士站都有機會因過海而被拒載，所以把她送到灣仔過海的士站。下車時，港媽欲付款，但卻被司機堅決拒絕，港媽感激司機仗義：

希望世界少些怒氣，大家工作都求賺錢養活家人，然後平安回家。

雖然有網民質疑帖文真假，但有不少網民讚賞的士司機，「香港好司機，加香港好乘客！你尊重司機多一點，司機就愛你多一些！」、「正能量，讚」、「有人覺得係假，因為未遇過。但是我信，因為遇過！真係有好多都好好人！」。更人網民分享遇過類似經歷，她當時懷孕當中，因下大雨截不到的士，一個的士司機雖交更過不到海，但主動載她到過海的士站。

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責任編輯︰王明芳