【潮濕生菇】大埔市區驚現大片毒菇　網民急籲：唔好摘嚟食呀【多圖】

▲ 網民在大埔市區的一棵樹下，發現大片黃白色野菇。（Facebook 大埔 TAI PO）

近日天氣不穩，時有驟雨，適合野菇生長。最近就有網民在大埔市區的一棵樹下，發現大片黃白色野菇，粗略估算至少有約40朵。該名網民更提醒「唔好、唔好、唔好摘嚟食呀」。

最新影片推介︰

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

事實上，致命毒菇的顏色往往是平平無奇的白色、黃褐色或褐色。而路邊種植範圍或市區公園採摘的菇菌，這些地方的土壤可能含有重金屬、有毒污染物或 殺蟲劑，使該些野菇受到污染。在野外觸摸任何菇類後，亦應徹底清潔雙手。

衞生防護中心指，進食菇類引致的食物中毒一般為急性。病徵通常包括進食後短時間內出現噁心、嘔吐和腹痛等腸道徵狀。因應不同的菇種，病人亦可能出現如大量流汗、幻覺、昏迷或其他神經系統病徵和肝衰竭，嚴重者更可能引致死亡。

帖文引起不少網民關注，也有人分享近日在身邊發現的菇類，有人表示：

碌樹幹生滿苔蘚，根部應該同樣潮濕腐壞，滋養出咁多毒菌。

如果肯定有毒，幫手清晒免得畀浪浪食到

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津