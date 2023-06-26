【本地展覽】屯門新巿鎮成立金禧誌慶書畫展　展出包括鄭文雅篆書楷書作品

▲ 今年是屯門新巿鎮成立50周年，為誌金禧特別呈獻《屯門區書畫展覽暨屯門新巿鎮成立五十周年》，港姐鄭文雅是其中一位參展藝術家。

今年是屯門新巿鎮成立50周年，為誌金禧之慶，屯門區議會地區設施管理及環境衞生委員會轄下社區參與工作小組與屯門文藝協進會特別呈獻《屯門區書畫展覽暨屯門新巿鎮成立五十周年》，結連屯門區藝術家、香港書法家協會及粵港澳大灣區內多個地區的藝術家，舉行為期一周的書畫展覽，為巿民迎來珠玉紛陳的筆墨情趣。

據香港立法會議員暨屯門文藝協進會劉業強主席表示，屯門地名，早見古籍；屯兵之門，守衛國土。屯門不僅是古代軍事重地，也是古代海上絲綢之路的重要港口。歷史推演，香江開埠，1973年，屯門正式成為新巿鎮。歷經數代先輩篳路藍縷，開山闢路，建立大型公共交通網絡，短短50年間，屯門從偏遠鄉郊農村，搖身一變，發展成高樓拔地矗立、工商文藝興旺的現代化巿鎮。

1978年，該會由政府協助成立，過去45年間，該會一直致力推廣地區文化藝術活動，團結各界專業藝術家、藝術愛好者，提供展示平台以提升欣賞水平。隨著粵港澳大灣區的建設，該會亦緊貼新時代國家改革開放下的重大發展戰略的步伐，從2010年開始，已舉辦多場與內地各省巿的書畫藝術交流展覽，藉以加強彼此連繫，團結民族精神。是次參展單位陣容鼎盛，包括：屯門區藝術家、香港書法家協會及內地藝術家，當中包括北京、武漢、西安、南京、江浙、甘肅、深圳、澳門、惠州等地區的藝術家。

▲ 港姐鄭文雅書法作品（左為篆書「佛在心中」，右為楷書「因果定枯榮」）

至於，負責是次展覽統籌工作的屯門文藝協進會視覺藝術發展委員會主席郭洪球，則以八尺草書寫唐代劉禹錫《踏潮歌》：「屯門積日無回飆，滄波不歸成踏潮。轟如鞭石矻且搖，亙空欲駕黿鼉橋。驚湍蹙縮悍而驕，大陵高岸失岧嶢。四邊無阻音響調，背負元氣掀重霄。介鯨得性方消遙，仰鼻噓吸揚朱翹。海人狂顧迭相招，罽衣髽首聲嘵嘵。征南將軍登麗譙，赤旗指麾不敢囂。翌日風回沴氣消，歸濤納納景昭昭。烏泥白沙復滿海，海色不動如青瑤。」

▲ 郭洪球八尺草書寫唐代劉禹錫《踏潮歌》，提及屯門地名，相信也是歷史上最早描繪香港風貌的詩作。

郭洪球指出，相傳南北朝劉宋時代的高僧杯渡禪師，曾南來屯門禪修，據說青山杯渡岩就是禪師駐錫之處，足證屯門是好山好水的靈氣之所。而從唐代詩人劉禹錫、文學家韓愈的詩作中，也提及屯門地名，相信也是歷史上最早描繪香港風貌的詩作。詩人把屯門海岸壯濶急湍的水勢攝入文字當中，讓千百年後的炎黃子孫，都能藉辭采浮想聯翩，探古尋源，得睹昔日風姿神采。

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《屯門區書畫展覽暨屯門新巿鎮成立五十周年》

日期：即日至6月30日

時間：上午10時至下午7時（6月30日提早結束至下午5時）

地點：屯門大會堂一樓展覽廳

免費入場

編輯：葉翠華