【爺孫戀】72歲李龍基豪言有心有力可滿足女友　直言36歲未婚妻高質要𥄫到好實

▲ 李龍基讚36歲未婚妻高質，坦言感壓力。

資深藝人李龍基為中成藥品牌的男士系列產品拍攝廣告，分享保持精壯活力的心得。

眾所周知，基哥正計劃今年與36歲女友Chris結婚，而李龍基不僅受對方感染而年輕化，更因不煙不酒、生活檢點，且早於廿年前已注重補健，所以縱然基哥已72歲，表示依然「有心有力」，幹勁十足。

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▲ 李龍基與細36年女友Chris拍拖4年恩愛非常。（經濟日報圖片）

代言男士產品不尷尬

對於拍攝男士保健產品廣告，李龍基表示絕不尷尬，認為隨年齡增長，身體機能易出現損耗，補健品有助補充機能。

他說：「年紀大咗係需要補充，令某方面功能先會強大。唔好話特別強大，保持正常已很開心，所以我絕對不會尷尬，若果冇咁嘅行為，人類就絕種，所以我覺得好嘅產品就值得推薦。」

外界以「爺孫戀」形容李龍基與女友的關係，基哥坦言絕不介意：「由始至終覺得愛情係冇年齡區分，最重要佢真心對我，我又真心對佢。」跟年輕自己36載的女友相處，李龍基指潛意識不自覺地迎合對方，因此在處事及說話模式都變得年青。

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𥄫實未婚妻

對於有個年輕貌美女友，李龍基當然感自豪，笑言不介意身邊朋友羨慕或妒忌。

但李龍基亦坦言女友如此高質，自己難免有壓力，鬼馬地說：「話冇壓力就假嘅，所以我都要𥄫實啲，呢個世界除咗我，仲有好多男士都鍾意呢一類型，所以我都𥄫得好實，放心。」

李龍基對女友十分寵愛，透露互相包容便是二人相處之道，談到婚後可有生育計劃？李龍基表示會順其自然。

提到事業與家庭上的平衡，李龍基指現階段心態是努力工作，盡情去玩，在歌唱路上，他仍然有一份熱血追求，更即將7月跟好友葉振棠在伊館開演唱會。

他表示：「以前唱歌、拍戲都係為搵食，尤其是唱歌，唱完收到錢就算。依家嘅我會自己出錢製作、寫歌，最近我都作咗幾隻歌，依家搵緊朋友幫手填詞、編曲，甚至錄音。賺唔賺錢唔重要，最緊要滿足自己。」

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業+收入歸未婚妻

李龍基與36歲的未婚妻Chris Wong未受年齡差距影響，愛得十分甜蜜，二人將於今年內低調完婚。李龍基曾說過怕自己行先一步，將名下7個物業全歸Chris名下，十分照顧另一半。

Chris曾在IG限時動態分享把一疊又一疊的人民幣塞滿一個Hermès手袋的相片，又有另一張相是記下另一個同樣裝滿人民幣的小手袋，十分誇張。

Chris寫道：「我每個包包的都願意把所有位置，毫無保留留給你」、「你的努力耕耘 ，我不介意把手袋的空間，全部騰出來給你塞滿」，這樣也不禁令人猜想李龍基是把自己的收入「上繳」予Chris作打理。

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才女工程師

本身為飛機工程師的「準基嫂」Chris，早前於北京航空航天大學EMBA課程繼續進修，在該大學的經濟管理學院學習營銷管理，她更分享上堂時的筆記和老師教學的情況，並寫道：「沒有不付出的名成利就！」足見十分好學。

Chris在個人IG自我介紹所見，她曾就讀史丹福大學和萊頓大學，以及於太平洋國家航空公司擔任工程師。此外，Chris可說是才女，其畫功了得，曾為不少圈中人畫人像，包括石修父子、Uncle Ray等。

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