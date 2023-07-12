【DSE面試攻略】大學面試首重突圍能力　專家教路避開面試扣分位【內附詳情】

▲ DSE將於7月19日放榜，面對大學面試要注意甚麼？如何裝備自己？專家教路避開面試扣分位。

距離今屆文憑試（DSE）放榜約一個月，無論最後成績如何，人生終將展開新一頁。與其左思右想擔心未知的結果，不如先好好做足準備，為成功入讀心儀學系把握好機會。任香港城市大學市場營銷學系收生主任23年的譚桂常教授總結自己多年來的所見、心得，分享予一眾應屆考生。

大部分面試學生在面試日都會準備好自我介紹以及相關證書，希望讓考官眼前一亮，然而實際上面試最看重的，卻是臨場反應所體現的個人特質。「其實大多數面試看的是學術以外的個人能力，如情緒智商（EQ）、逆境智商（AQ）等，這些也是Marketing尤其重視的特質。」身處陌生環境下，加上面對着眾多競爭者，要讓不認識自己的考官通過一次面對面的交流而選擇自己，絕大部分人都會感到緊張、有壓力。若能克服這個情況兼展現出個人優勢和魅力，就能達成一次成功的面試。

「Marketing的面試首先會有小組討論，出題時我們會盡量設計有正有反、能夠引起討論的題目，印象最深是有一次剛好那組只有一個男生，偏偏題目又是要設計一款女性用品的市場行銷策略。」教授笑言那組的女生立即胸有成竹般，彷彿大家都認為那位男同學必會在那場討論中「輸」。「沒想到那位男生竟然『搶閘』首先發言，當然因為他不是『用家』，觀點和女生很不同，之後就開始被同組的7位女生夾擊。」

▲ 教授提醒面試學生的着裝要整潔得體，且因應不同學系而有所調節，如市場營銷系的要求為正裝。（香港城市大學圖片）

被圍攻冷靜應對反得分

教授回憶那次討論指：「女同學的論點離不開『你不是女生、你沒用過』，但那位男同學又沒有因此而被『打沉』，他一直在做筆記，然後當他再發言時，就開始總結大家的論點，再逐一說出自己的看法。」教授指那位男學生表現出他們最希望看到的特質：「我們不是要看一場辯論比賽，不是鬥贏，而是通過小組討論看學生有沒有總結、分析、提出個人回應的能力，而他做到了。」

反倒是那組的女生篤定自己了解產品，不自覺地固步自封，不斷以單一論點攻擊未用過的男生，讓自己的表現顯得空洞且不得體，令人惋惜。

教授分享完最好的例子，也說到一次相當經典的反面教材。「因為討論題目大多取自當時的社會熱話、時事議題，不少人面試前會留意報紙、網絡，如果遇到自己有準備的題材時，就像『貼中題』。那次那位考生就是這樣，當我一說完題目，他的表情開心得不得了。」

▲ 面試當天大多會先舉行簡介會等講座，面試學生應保持耐性及禮貌。（香港城市大學圖片）

譚教授笑言，那次的題目算是有點冷門：「當年深圳河整治計劃中，因拉直了河而多了一幅土地劃入香港，政府在考慮如何運用。我只是提起了這件事，要聽的是他們對如何運用提出個人看法。結果那位同學聽見題目就滔滔不絕地解釋整件事，卻完全不提自己的看法。」這種「聽錯題」的大意表現，也是面試中經常發生，且會大為扣分。

自我介紹最忌數白欖

面試中另一必有的流程自然是自我介紹，譚教授作為經驗豐富的面試官，直言一整天下來聽逾千位學生的自我介紹，大多千篇一律，往往過後即忘。

「大部分人都是背出來，在哪裏畢業、做過甚麼活動等，像把履歷照直讀，這樣又怎會令人感興趣？試過一次有位學生在自我介紹時開口第一句是『今天我要說一個失敗的故事』，馬上令大家醒一醒神，望一望發生甚麼事，然後他就說了自己做學生會主席時舉辦過的一場不成功的活動。」教授指出，那位學生的做法相當聰明，他用自己的失敗例子作為引子，提出反思和改進方法，繼而連結到學系的特質，在自我介紹時也回應了「為何自己適合」的核心。

▲ 譚桂常教授任香港城市大學市場營銷學系收生主任已有 23 年，多年來看盡各種面試學生。（黃建輝攝）

「其實面試只有一個重點，就是找到適合的人，所以當學生能夠將自己的能力連結到學系的特質，自然就會成功。」教授再補上一句強調：「不同學系的要求，早就在學校網頁等公開渠道上，只要有心，人人都可以做足準備。」

城大 Marketing 交流機會多

香港作為商業社會，香港城市大學的市場營銷系（Marketing）多年來培育了無數行業菁英，而隨着資訊科技的發展，學系也因應時代而作出不少改變。「緊貼潮流趨勢發展重要，但市場營銷終究是與人相關的事，所以我們看重與人的溝通、連繫。今年開始，Marketing的學生都要副修多一門外語，如日文、韓文、西班牙文、法文或德文。」

學系更於每周邀請不同的商界人士到校與學生分享，讓學生了解業界的情況、最新的趨勢等。「畢業前的final year，學生需要掌握怎樣解決問題，所以我們會安排企業與學生配對，讓他們面對真正的問題，並且用所學去解決。」

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大學的交流生計劃向來是學生夢寐以求的機會，城大的Marketing學系每年為學生提供一至兩次的交流機會。「我們與歐洲著名商學院ESSEC（法國高等商學院）有一個兩年的雙學位交流計劃，學生在城大兩年，然後在法國兩年，4年後會得到兩間大學的學位。這些交流機會對於一個市場營銷學生來說，是絕佳的機會，能夠建立人脈、擴闊視野。」

做好以下 5 點 避開面試扣分位

1. 準時並預早15分鐘到場

2. 帶齊所需文件

3. 衣著整潔得體

4. 保持禮貌

5. 眼神專注穩定

記者：王嵐