【外傭借錢】外傭聲稱幫朋友借財仔$4.5萬　僱主收追數電話︰佢一直係好姐姐

▲ 有外傭聲稱幫朋友借財仔$4.5萬，僱主收追數電話。

外傭是家庭的好幫手，但遇上工人姐姐欠債，僱主應該怎麼辦。有僱主在社交平台指家中外傭聲稱幫朋友向財務公司借錢，前後合共4.5萬元，近日僱主收到追數電話，令她大感驚訝，一時間不知如何處理。

僱傭關係七年之癢

該名僱主於facebook群組「大埔 TAI PO」發帖表示，外傭在她家工作了7年，一直表現良好。可是她突如其來得悉壞消息，「收到財仔打電話嚟屋企溫馨提示佢還錢」，她問網民應該怎樣做。

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她補充，外傭聲稱幫朋友借錢，因對方正在尋找新僱主，既沒地方住，也沒錢在身，因此外傭以自己的名義幫手借錢兩次，共4.5萬元。不過，朋友卻「潛咗水無幫佢還錢」。她坦言一切都來得太突然︰

佢一直係我和家人心目中的好好姐姐……估唔到同工人的關係都有七年之癢……

僱主不想再收到追數電話，決定辭退外傭，而外傭稱想留港尋找新僱主。

網民︰大話唔怕舊

不少網民留言討論，大多認為這是外傭借貸慣性的技倆，藉口幫人借錢，實則是自己借。有網民留言表示，「大話唔怕舊，最緊要有人受」、「經驗所得，（借完）一間又一間」、「就算個故事係真，4皮幾嘢，你覺得佢會還到咩」、「小心家裡財物，小心姐姐走佬」。

另有網民分享經驗，「試過類似情況，我選擇信佢一次幫佢清咗（4位數)，佢3期糧還清俾我」、「我家一個做咗13年嘅姐姐，離職後財仔搵上門，搞到我一頭煙」、「我都試過，逝去感情從來留不住，轉人」、「朋友個工人都係咁，而家每月人工扣返」。點擊睇更多網民意見︰

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責任編輯︰王明芳