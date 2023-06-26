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【重男輕女】連生6女夫家逼追仔 人妻逃娘家喊離婚1原因遭法院駁回

親子 11:59 2023/06/26

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湖南1名女子連生6女，夫家還要逼她追仔，她不堪生育之苦，竟逃回娘家並向法院提出離婚訴訟。

重男輕女，女人隨時便生仔機器！湖南省1名熊姓女子和丈夫連生6個女兒，夫家要求生到仔為止，熊女不堪生育之苦，竟逃回娘家並向法院提出離婚訴訟，但法官卻對熊女發出一份「家庭教育令」，責令她履行監護職責，至於離婚訴訟也因證據不足駁回。

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綜合內媒報道，據辰溪縣人民法院微信公眾號發布的案情表示，原告熊某與被告歐某於2015年3月2日登記結婚，結婚時兩人已生下4個女兒，婚後又生下一對雙胞胎女兒。

熊女控訴夫家重男輕女思想嚴重，要求她一定要生仔，但她目前已經生了6個女兒，實在不想再生下去，於是在2019年逃回娘家生活，直至今年6月初，她才以夫妻感情破裂為由，向當地法院訴請離婚。

主審法官覃夢思審理後認為，熊女離家後一直未回家照看過6個小孩，也未支付任何撫養費用，對6個女兒缺乏關心、教育和陪伴，對熊女發出「家庭教育令」：

責令積極學習家庭教育知識，承擔起家庭教育的主體責任，切實履行監護職責，承擔對未成年子女撫養、教育和保護的義務……。

基於雙方育有6個女兒，難證明夫妻感情破裂，駁回原告熊女的離婚訴訟請求；辰溪縣家庭教育指導中心主任譚又娟在庭審後約見了熊女，並跟她進行心理疏導和家庭教育指導。

消息曝光後，不少網民認為應該好好教育「重男輕女」的觀念，「為什麼不教育男方別重男輕女，只教育女方要照顧孩子」、「女生只是被當生育機器」，也有網民認為「任何一個男人都希望有個兒子，只是很多男人懂事不說而已…」。

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責任編輯︰王明芳

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