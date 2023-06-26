【星二代】譚俊彥仔仔幼稚園畢業精靈可愛　讀何文田私立名幼學費逾6萬

▲ 好叻仔！

視帝譚俊彥是圈中出名的好爸爸，而太太任祉妍也是一名虎媽，家教甚嚴，對仔女教育都非常重視，不惜重本讓一對仔女入讀私立幼稚園！日前仔仔譚杺（Rex）幼稚園畢業，譚俊彥一家四口出席畢業禮，仔仔跟譚俊彥似足餅印父子，而Rex更穿上迷彩服，相當精靈可愛，媽媽將照片上載到社交網，並留言：「Rex幼稚園畢業啦！過往與未來，終將會讓你成為你自己。We love you so much baby!」

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譚俊彥與太太十分著重子女的兩文三語能力，多次參加普通話朗誦比賽奪得冠軍，而大女譚晴更曾獲得九龍城區傑出學生獎（幼稚園組）。任祉妍曾表示要仔女參加比賽的意義是希望子女學會盡力去做，並不是為了名利。

▲ 好可愛。

Rex就讀的樂沛兒幼稚園位於何文田，該校重視STEAM教育，於2014年由趙曾學韞教授創辦，畢業生的升小成績理想，能升讀名校保良局蔡繼有學校、優才（楊殷有娣）書院及九龍真光中學（小學部）等。

著重兩文三語

樂沛兒幼稚園屬私立獨立半日制學校，以兩文三語授課，聘有外籍、普通話及廣東話老師為母語的班主任。課程採用劍橋大學出版社的課本，配合劍橋英語課程，讓幼兒輕鬆學習。

該校設有上、下午班，惟沒有全日班，學費每年$62,700，分10期繳交。

▲ 幸福一家人。 ▼ 點擊圖片放大 +2

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責任編輯︰王明芳