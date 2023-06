【星二代】譚俊彥仔仔幼稚園畢業精靈可愛　讀何文田私立名幼學費逾6萬

▲ 好叻仔!

視帝譚俊彥是圈中出名的好爸爸,而太太任祉妍也是一名虎媽,家教甚嚴,對仔女教育都非常重視,不惜重本讓一對仔女入讀私立幼稚園!日前仔仔譚杺(Rex)幼稚園畢業,譚俊彥一家四口出席畢業禮,仔仔跟譚俊彥似足餅印父子,而Rex更穿上迷彩服,相當精靈可愛,媽媽將照片上載到社交網,並留言:「Rex幼稚園畢業啦!過往與未來,終將會讓你成為你自己。We love you so much baby!」

最新影片推介:

譚俊彥與太太十分著重子女的兩文三語能力,多次參加普通話朗誦比賽奪得冠軍,而大女譚晴更曾獲得九龍城區傑出學生獎(幼稚園組)。任祉妍曾表示要仔女參加比賽的意義是希望子女學會盡力去做,並不是為了名利。

▲ 好可愛。

Rex就讀的樂沛兒幼稚園位於何文田,該校重視STEAM教育,於2014年由趙曾學韞教授創辦,畢業生的升小成績理想,能升讀名校保良局蔡繼有學校、優才(楊殷有娣)書院及九龍真光中學(小學部)等。

著重兩文三語

樂沛兒幼稚園屬私立獨立半日制學校,以兩文三語授課,聘有外籍、普通話及廣東話老師為母語的班主任。課程採用劍橋大學出版社的課本,配合劍橋英語課程,讓幼兒輕鬆學習。

該校設有上、下午班,惟沒有全日班,學費每年$62,700,分10期繳交。

▲ 幸福一家人。 ▼ 點擊圖片放大 +2

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級,TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」,更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳