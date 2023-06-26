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【恐怖意外】遊樂場過山車「時速90km」突脫軌　車廂飛出墮地致1死9傷

健康 12:52 2023/06/26

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瑞典一間遊樂場的過山車在行駛期間突然脫軌，車廂飛出墮地導致1死9傷。

瑞典首都斯德哥爾摩一間遊樂場發生奪命意外，一列速度高達時速90km的過山車在運行期間突然脫軌，導致部分乘客連人帶車摔到地面，最終釀成1死9傷的悲劇。

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綜合外媒報道，事發於瑞典的Gröna Lund。當地時間6月25日，樂園內的Jetline過山車在運行期間突然有部分車廂脫軌，導致部分乘客墜地，其餘乘客則受困於軌道上。

當地警方及消防員接報後趕到現場，將傷者送醫，並封鎖現場進行調查。事件造成一名35歲女子死亡，9人受傷；其中3人傷勢嚴重，傷者中亦有未成年兒童。

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瑞典電視台（SVT）記者Jenny Lagerstedt事發時正與家人在樂園遊玩，結果成為事件的目擊者之一。她表示自己當時聽到金屬發出噪音，並發現過山車軌道正在劇烈搖晃，

我的丈夫目睹了一列載人的過山車掉到地上，我的孩子們當時也很害怕。

涉事樂園發言人Annika Troselius表示，「這是一宗令人震驚的悲劇。讓人遺憾的是，我們得知有人死亡，並且有多人受傷」。目前事故原因仍待調查。

據樂園官網介紹，Gröna Lund擁有140年歷史，發生意外的Jetline過山車高度達30米，速度最快達時速90km，車軌全長800米，每季平均接待100萬遊客。樂園目前已緊急關閉，直至另行通知為止。

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責任編輯：羅嘉欣

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