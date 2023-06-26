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【好人好事】地盤工重傷男大生跪地CPR救不回　家屬淚謝：對人性留下希望

教育 13:09 2023/06/26

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istock 非當事人

在別人有危難時伸出援手，是人性的光輝。日前，台灣一個地盤發生了嚴重意外，導致一名工人死亡。事後，死者家屬發文希望尋找當日為死者施行急救的熱心男子，讓她們感受到人間的溫暖，「給我們對人性留下希望。」

綜合台媒報導，事發日期是本月的21日傍晚時分，地點發生在宜蘭溪濱路三段一處涵洞。當時，地盤正進行拆除工程，一輛吊車突然倒下，把64歲的工人壓到矮牆。他被兩者夾擊後昏迷，並失去呼吸心跳。

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此時，一名騎車經過的男生經過，立即下車幫工人進行CPR（心肺復甦術），直到救護車的到來。可惜，工人最終仍是重傷不治。

事後，死者的一位女家屬名薛呈懿在網上平台公開呼籲，望能當面感謝那位熱心男生。她表示，對於家人的離世感到十分的心痛，但仍十分感激他的幫忙，

這位民眾給過我們希望，也給我們對人性留下希望。

最後，透過警方的牽線，終於找到那位男生。他是一名20歲﹑就讀宜蘭大學的大學生。他透露，雖然看到意外時心情忐忑不安，但現場並沒有人能施以幫助，而自己曾考取過相關急救證書，直言，

當下雖然害怕，但是我如果不行動，當初考CPR證照有什麼用。

薛呈懿形容男大學生的行為是「大德行」，讓她和家人感受到人間的溫暖。而她也慶幸，在死者死前能得到一點溫暖，

讓我們的親人知道他在離開世界前，還有這麼一位熱心的人在努力的為他奮鬥。

呼籲文曝光後，網友除了為事件感到惋惜，同時也為好人好事而覺得感恩，「懂得感恩回報的人，會有福報的，祝福一切安好。」﹑「善良是本性，也希望這善的循環能接續下去。」

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責任編輯︰王明芳

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