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【領展追租】領展再入稟指凱施餅店拖欠租金　4分店被追逾144萬兼須交吉舖位

社會 12:10 2023/06/26

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領展再入稟指凱施餅店拖欠租金，4分店被追逾144萬兼須交吉舖位（資料圖片）

擁有多間分店的凱施餅店，再有分店續被指欠租。領展物業有限公司早前已入稟指凱施餅店逾10間分店拖欠租金，日前再就4間位於領展商場及旗下街巿的分店入稟追討欠租，指4分店自3月始拖欠租金，遂向其經營公司及作為擔保人的董事，追討欠租及雜費等共逾144萬元，並要求交吉舖位，以及就違反租約作出賠償。

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原告領展物業有限公司；答辯人凱施食品有限公司及董事蕭偉堅。

入禀狀指，原告旗下大埔太和邨太和商場、柴灣興華邨興華商場、鑽石山鳳德邨鳳德商場及大圍新翠邨新翌商場其中4個舖位，分別與首答辯人於2021年簽訂租約，租予答辯人經營凱施餅店，月租為12.5萬至18萬元，另須支付差餉等雜費，次答辯人則作為擔保。

入稟狀指，答辯人於2022年8月曾拖欠租金，原告遂從答辯人支付之訂金扣除。直至2023年3月，4間分店仍拖欠租金，截至5月5日，分別拖欠租金及差餉等為逾44萬、29.6萬、32.2萬及38.2萬元。原告曾去信要求追討不果，遂入稟追討所涉欠款共逾144.2萬元，並要求交吉舖位，以及就違反租約作賠償，兼須支付利息及訟費。

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記者：林育慧

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