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上天下海拍攝《掃毒3：人在天涯》 　郭富城深潛海底劉青雲駕駛飛機

娛樂 12:30 2023/06/26

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邱禮濤執導的電影《掃毒3：人在天涯》中，3位影帝就經歷上天下海、飛車、坐船等豐富景觀場面。其中一場就有飾演毒梟康素差的劉青雲，駕著小型飛機，帶同郭富城所演的手下張建行衝上雲霄，緊接城城又有一場潛水戲，親身上陣吊威吔懸浮半空拍攝，非常不簡單。

兩位影帝拍攝駕駛小型飛機一場，正值炎熱夏季，他們要在體感溫度高達37度，烈日當空之下戶外拍攝。

城城與青雲都要穿上有型皮褸，坐在無空調又焗促的小型飛機艙內演出，艙內溫度更高達40度以上，絕對是考驗兩人抵熱能耐。

《掃毒3：人在天涯》最新預告及海報曝光　劉青雲古天樂郭富城同場鬥戲

在拍攝時段，劇組安排了專業的飛機師從旁指示負責駕小型飛機的青雲，城城則當乘客。超熱的戶外環境下，在未正式拍攝時，兩人的助手就不停為他們抺汗及吹風扇。

問到現實生活有否想過學駕飛機，青雲說：「我未曾駕駛過飛機，自己曾經有想學揸飛機，但未有實行，係好好玩㗎，等退休學啦﹗」

而愛好賽車及速度運動的城城，也曾考慮過學習駕駛飛機，城城說：「自己當然鍾意飛機，以前有想過學，在賽車時認識一位醫生是懂得駕直升機，始終與速度有關，當時覺得很吸引，所以曾經玩遙控直升機，亦有玩電腦控制直升機。」

至於會否抽時間學習駕駛飛機，城城說：「這段時間不會了，現在放很多時間做創作，寫寫書法。」 

另外一場重頭戲，就由郭富城所演的張建行穿上潛水衣，夜潛入深海為劉青雲飾演的毒梟康素差，找尋一批沉在海底的毒品。

潛水戲用了兩天完成，在拍攝出海的一天，城城向邱禮濤導演以及潛水指導教練詳細了解，如何做好動作落海，將多桶共數百公斤的毒品吊上貨船。

城城在拍攝前讓工作人員用清水灌濕全身，營造上水的效果，穿着整副潛水裝束的城城，站在吊索的貨物上，從水中吊至十多呎高，縱然有一定的危險的性，但拍攝相當順利完成。

為捕捉不同的鏡頭，城城加碼在綠布幕廠景，拍攝海底場面，城城全副潛水裝束，吊上威吔，在空中做出浮游及潛水動作，有豐富跳舞及動作經驗的城城，當然駕輕就熟，但要懸浮狀態做出潛水動作，絶對不容易，需要極大的體力及耐力，幸拍攝順利，只用短短2、3小時，城城便完成這艱鉅任務。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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