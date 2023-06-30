【醫科攻略】IB專家分析三大重點入讀醫科　沈祖堯教授強調讀醫要「有心有力」

▲ IB專家分析三大重點入讀醫科。

如何入讀港大中大醫科？

一. 及早在IBMYP時期預備

香港大學醫學系對IB課程學生的招生考量，是要在總分為45分的IBDP考試中取得至少43分的成績，才有機會獲得有條件取錄；中文大學醫學系則要求學生必須取得至少42分的成績。但由於競爭激烈，每年情況均不同，如能拿到44至45分才算比較穩妥。要達到這個接近滿分的佳績，學生每一學科都要有十分充足的準備去應考。

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對於自己不夠信心能夠拿捏到九成以上内容的科目，在MYP的時候可考慮不選讀這些科目。如果你是凖MYP學生，暑假正是給自己一個審視選科内容的機會，筆者建議同學們在新學年開始前，提前了解各科的内容，做充足的準備。

二. 港大醫學院和中大醫學院面試要求

香港大學自2022/23學年起採用「多重小型面試」和醫科申請人進行面試。面試分為四個環節，每個環節總時長8分鐘，其中2分鐘為準備時間，實際面試時間為6分鐘。此一對一面試方式可以讓面試官更深入認識申請人，若申請人在某個面試環節表現不佳，仍可在下一個面試環節重新開始。HKU MMI主要會評估申請人的溝通能力、批判性思考 、倫理決策以及對香港醫療體系的了解。四個面試環節中有三節是用英語進行，一節是用廣東話，因為香港醫生主要用廣東話與病人溝通。

中大醫學院較著重的是考生對行醫的熱誠。面試過程很容易了解考生選讀醫科的原因，從中已可看出考生對行醫的熱誠的程度。有些考生是因父母要求才考醫，有些則是基於成績理由，這些考生真正不適合行醫。中大面試過程較着重考生的熱誠而非學習和溝通能力，只有熱愛醫療工作，才能長期從事。

三. 透過學校推薦直接錄取計劃入讀

「學校推薦直接錄取計劃」（直接錄取計劃）自2022/23學年起推行，旨在認同一些具有才華而未能在香港中學文憑考試獲全面評核的本地中學生。它基本上是一個「課程與學生配對」的計劃，供機會予在個別學科/範疇具有特殊才華及興趣的中學生獲本地大學考慮直接錄取。

筆者寄語：

要踏上從醫之路，入讀醫學院是第一步，完成六年大學課程後，醫學生還要一年實習，才可正式執業，若要成為專科醫生，更要額外至少再花六年時間。中文大學教授沈祖堯強調讀醫要「有心有力」，不是「成績好便要讀醫」，他提醒考生選讀醫科時要深思熟慮，「這是影響一生的選擇」。

畢業於中大醫學院的陳家亮寄語現今醫學生多受家庭愛護，抗壓能力或較低，難以承受挫折。要懷有謙卑的心，學懂終身學習，「入學前可能你是成績很好的學生，但入到醫科，大家都一樣，而且到社會工作後，更是一山還有一山高。」

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