【性感女神】陳詩欣蔡嘉欣疑推Job等完約　 兩小花透露最新工作動向【多圖】

▲ 陳詩欣、蔡嘉欣齊齊等完約？

曾在節目《姊妹淘 》中合作的陳詩欣（Eunice）、蔡嘉欣是圈中的一對好姊妹，近日有傳二人齊齊「推Job」，實行佛系等完約、離開TVB！

幸福少奶奶Eunice，以及身為人氣Youtuber兼有時裝店生意的蔡嘉欣，予人「唔憂做」的感覺，所以傳聞的可信性似乎相當高！

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Eunice透露近況

Eunice入行時以模特兒工作為主，也曾推出歌曲，並在2017年11月加盟TVB，並在2021年4月由基本合約轉為經理人合約藝人，其中她與陳睿雯（Cherub）主持的一集《3日2夜》更成2018年《3日2夜》收視之冠。

Eunice在2021年10月與電競公司高層陳爾正（Joshua）結婚，並於四季酒店設宴，鍾培生則為Joshua擔任伴郎。

婚後的Eunice投入享受少奶奶生活，不時大哂富貴旅遊照，近日有網友更留言問她：「係咪等完約？」

現時為節目《流行都市》主持之一的Eunice，回覆傳媒時直指自己尚未完約、沒有「推Job」，最近減少幕前工作以協助家姐打理婚紗生意。

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蔡嘉欣：少奶奶唔啱我

蔡嘉欣參選《2019年度香港小姐競選》，被視為大熱門的她最終五強止步，後來在2019年10月成為無綫電視經理人合約藝員。

蔡嘉欣在參選港姐前已是人氣Youtuber，又有經營時裝店生意，反而在TVB的工作更似是「副業」，主持《姊妹淘》、《流行都市》已是較為人熟悉。

她接受傳媒訪問時，同樣稱自己尚未完約，忙於打理自己的個人事業。與男友Derek穩定交往當中的她，強調：「我好鍾意工作，少奶奶唔啱我。」

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自封「拜金組合」

向來鍾情購買名牌手袋的蔡嘉欣，曾與Eunice拍片分享購入Hermès Birkin 25系列的過程，更自封為「拜金KOL」。

蔡嘉欣指，在2019年時自己只有25歲，當年認為自己太年輕，而金棕色銀扣款的Birkin 25顯得老氣，即使是超搶手的袋款，也拒絕購買，最後選擇以7.5萬入手較易配搭的錫器灰色Birkin 25。

而在旁的陳詩欣亦驚訝表示，自己等待5個月才成功購入Birkin手袋，又指蔡嘉欣的錫器灰色Birkin 25，比她在2月份時購入的大象灰Birkin25便宜。

影片尾段，二人都表示名牌手袋實用又保值，值得投資。更透露Birkin 25手袋已被炒至超過$20萬，極力推薦女士們盡快入手: 「支持你入坑！」

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